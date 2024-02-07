三重先嗇宮7日舉行元宵燈會點燈儀式，立法院副院長江啟臣（左三）及先嗇宮董事長李乾龍（右三）共同點亮主燈，祈求來年風調雨順、國泰民安。（高鈞麟攝）

先嗇宮燈會從7日點燈後，每晚6點至10點，都能欣賞到絢麗的燈飾，預計一直將展出元宵節。（高鈞麟攝）

新北市三重先嗇宮7日晚間舉行元宵燈會點燈儀式，立法院副院長江啟臣受邀出席，元宵燈會每晚6點起點燈，預計展出至農曆十五元宵節為止。今年主燈為「祥龍獻瑞」，另還有「魚躍龍門」及「獨占鰲頭」，在百草公園的文昌殿內，設有文昌筆與狀元筆，先嗇宮董事長李乾龍表示，今年主題是「為考生祈福」，希望所有考生都能三元及第。

先嗇宮建宮已270年，主祀神農百草大帝，配祀文昌帝君、註生娘娘、伏羲大帝等神明，廟身被列為新北市文化資產，每年新春期間皆舉辦燈會，至今已有10多年，吸引眾多信眾前來遊玩賞燈。

立法院副院長江啟臣抵達先嗇宮後，向神農大帝上香祈福，祈求國泰民安。江啟臣致詞表示，先嗇宮每年都是搶頭香，率全台所有宮廟之先．點亮光明的一盞燈，今年適逢龍年，代表經濟會比過去更好，在神農大帝庇佑下，每個人都能「吉龍舞春」，各行各業百花齊放、賺大錢。除了經濟變好之外，還希望所有人都能平安健康。

江啟臣盛讚先嗇宮，在董事長李乾龍帶領下熱心公益，不論是捐贈物資、關懷弱勢，還大力促進兩岸宗教文化交流，秉持宗教穩定人心、教化社會的善念，為社會做出極大貢獻。先嗇宮的燈點亮的不僅是此時此刻而已，而是點亮國家、社會光明的未來。

先嗇宮董事長李乾龍說，今年燈會主題是為考生祈福，主燈為「祥龍獻瑞」，另還有「魚躍龍門」及「獨占鰲頭」，只要考生來參拜文昌帝君，便贈送狀元筆、智慧筆，希望考生進入考場後都能妙筆生花，最後三元及第。

先嗇宮燈會從7日點燈後，每晚6點至10點，都能欣賞到絢麗的燈飾，預計一直將展出元宵節。