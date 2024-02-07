喜迎龍年，屏東市「華山萬福宮」將於農曆大年初一至初三（10至12日）發送新春開運美金1元紅包，3天限量總計600份，但只發給國小、國中學生，主委徐永康表示，這是開運獎學金紅包，邀請親子家庭一起來走春分享喜氣。

華山萬福宮主委徐永康說，大年初一至大年初三（10至12日）的上午8點至10點，凡是來到廟裡參拜，不管是來自哪個縣市，只要是國小、國中學童，1人都可領取1份「新春開運美金紅包」，限量發送，送完為止，歡迎全台各地的學童來到華山萬福宮參拜領紅包，也請配合服務人員引導，領取後請先至下殿參拜謝府元帥及眾神，再虔敬地將紅包過爐3圈。

徐永康表示，去年華山萬福宮結合文創市集舉辦的「圓福祭」 活動，吸引很多年輕朋友都前來參拜，此次發送「美金開運獎學金紅包」，除了分享謝府元帥的祝福、庇佑外，更想要藉此傳達宗教文化要從小扎根，讓小朋友願意與爸媽到廟宇走走，培養親情，將在地廟宇注入溫馨的氛圍，帶動更多人願意踏入廟宇，帶動更多新的生機與在地魅力。

徐永康進一步指出，新春期間，華山萬福宮也有準備七星平安橋活動，歡迎男女老少都來過平安橋，走春保平安，祈祝信眾今年都運勢強強滾。