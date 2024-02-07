免錢的最貴！彰化地檢署偵辦鄭姓台商及蔡姓男子招待旅遊介選案，查出被告鄭男透過蔡男邀18人赴大陸東莞旅遊，每人2萬元團費全部招待，並要求支持特定政黨總統副總統候選人，今天全案偵結，鄭、蔡2人分別被依違反《反滲透法》、《總統副總選舉罷免法》及投票受賄罪等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，鄭姓被告明知大陸設有對臺統戰工作機關，該組織、機構或其派遣之人均屬《反滲透法》第2條所規定之滲透來源，仍接受大陸「統戰辦黃主任」之指示，進行免費招待選民前往大陸地區旅遊，假藉招待旅遊名義，對總統大選進行介選。

去年11月18日至23日，鄭姓被告透過蔡姓被告招攬具有我國第16任總統、副總統暨第11屆立法委員選舉權之投票權人共18人，組團赴大陸地區東莞旅遊，鄭姓被告並支付全部旅遊費用，受招待人共計18人，每人約新臺幣2萬元，總計招待出遊之不正利益為36萬元。

該大陸東莞旅遊團出發前即成立LINE「東莞旅遊」群組，鄭姓被告傳送訊息給蔡姓被告，要求蔡在群組向團員宣導投票給特定候選人，而蔡姓被告回覆群組裡的團員都是要投票給該特定候選人等語。

該團出發後，鄭姓被告於去年11月18日上午在LINE「東莞旅遊」群組上，預告當天晚宴有「東莞市黃江鎮副鎮長」跟大家聚餐。當晚，在鄭姓被告所經營之酒店內，除該副鎮長外，另有黃江鎮副書記等官方人員陪同用餐。

去年11月20日晚上8時許，鄭姓被告於晚宴敬酒時，向團員再度公開表達及要求團員於本屆總統、副總統暨立法委員選舉中，要投票給特定政黨總統候選人，而蔡姓被告則在場舉杯表示沒問題。

全案經彰檢檢察官姚玎霖指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局鹿港分局、和美分局偵查後，認鄭姓被告涉犯《反滲透法》第7條、《總統副總統選舉罷免法》第86條第1項之罪嫌；蔡姓被告涉犯《刑法》第143條投票受賄罪嫌，均犯罪事證明確，偵查終結，提起公訴。