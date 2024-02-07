新科立委徐巧芯日前發送「金龍報喜」春聯，因基底用色為迥異於傳統紅色的黃色，引發是否吉利的討論；但該春聯仍受民眾歡迎，相當搶手。數位發展部部長唐鳳近日則秀出一款「綠色春聯」，上面寫著「龍無Bug」，似在致敬「綠乖乖」能讓電腦伺服器不當機的魔力，引發熱議。

「數位部龍年龍重推出2024『龍無bug』斗方春聯！那要怎麼用呢？」數位發展部今(7日)在官方臉書發文附照片表示，「唐鳳部長親自示範給你看：這款春聯最適合貼在機房、電腦、印表機...等，任何你希望順順利利、一路『綠燈』的所在！」並提供開放圖檔讓民眾自行列印。

媒體人黃揚明轉發唐鳳拿春聯的照片，直呼「溫馨！應該是想學『綠色乖乖』吧？」並標註酸「畫虎不成」。粉專「不演了新聞台」則喊「我說那位最關注徐巧芯春聯顏色的史公子呢？」另一粉專「不專業鄉民」則說「充滿台灣價值的春聯，小編第一次看到綠色的春聯！」

網友表示「以後參加結婚喜宴也要改成包綠包」、「超級肥貓不去抓網路詐騙，整天搞這些對無感對人民沒幫助的」、「211億的春聯」、「數位發展部只能搞春聯(笑死」、「連傳統習俗的春聯都能搞意識型態？傻眼」、「綠春聯，是傳統民俗文化之一。在中國農村被經常使用，用於祭奠逝者」、「祝你龍年慘綠？」、「嚴重發霉」、「民主春聯，溫馨」、「笑死應該是『攏係爸格』才對吧」、「這張有人要嗎？」

根據《中天新聞網》報導，參照中國習俗中的「守孝對聯」，確實有守孝第1年「白色」、第2年「綠色」、第3年「黃色」的習俗，但那是指兩幅成對的「對聯」，跟徐巧芯發行的單一春聯根本完全不同，若按照綠營側翼批評徐巧芯的邏輯，那綠色春聯恐怕也與「守孝」脫不了關係。