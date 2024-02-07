食藥署7日證實確認台中市送中央複驗的國產「台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」0.001 ppm，讓連日發文抨擊台中市「太急著公布結果」的衛福部次長王必勝被打臉，人已經在國外休假的王必勝也主動致電媒體解釋，「只有一包有驗到，還不知道是不是有污染的情形」，對此也引發國民黨不滿，要求王必勝「下台」，而王必勝今（7）日則回應表示，「我如果做錯了我就會下台」，引發討論。

王必勝日前表示，「不是打臉不打臉的問題」，他強調，現在同一批豬肉都沒有驗到，食藥署驗的是台中市所提供的最後一片肉，「從頭到尾檢體就是那一包肉」，食藥署本於科學去驗，對於這個結果，是跟過去一致，有極微量的西布特羅，台中過去也驗了22次，公布的數據也差不多，這只代表實驗室真的有驗出來。

王必勝表示，所有外圍、同批以及各縣市加強抽驗的肉片，通通沒有驗出，農場同一批豬是1、200隻同批養、餵同樣飼料、同一天屠宰，台糖自己抽驗9批通通沒有驗出，全台灣現在就只有這一包肉是有驗出來的，會不會有汙染的情形，在哪個環節？實驗室嗎？不然不可能只有這一包肉有。

「不是打臉不打臉的問題」，王必勝說，自己臉書發文是要強調台中不用這麼急著去宣布，因為是很特殊的狀況，「我不是說不要公布」但像現在情況就變成各說各話，就只有這一包驗到，很難解釋，「台中市既然先前已經處理12天了，也驗了22次，為什麼不跟我們商量，如果可以早一點一起討論會更好。」

而根據《華視新聞》的報導指出，在媒體致電給王必勝時，王必勝再次強調，「我一直都是講，大家要審慎處理，這件事情我從頭到尾講的話都是一樣的」，甚至更放豪語，「我如果做錯了我就會下台」，王必勝在臉書上也自嘲，「才開始久違的休假，看來自己是沒有休息的命」。對此國民黨黨團總召傅崐萁也說，「再次要求，出國遊玩，完全沒辦法將心比心的王必勝次長，要立刻請辭下台」。