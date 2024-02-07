屬《豬》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

是勞碌奔波且有阻礙逆境又保守的一年，一直處在防守的勢態，或疲於奔命的狀態，所以有點難以發揮大作為，如屬佼佼者恐落為老二。

恐不關心、不意識、不認為，乃至於不相信這世界哪有這麼多騙子詐騙，當遇上騙子詐騙時，就失去防備，信以為真，就迷迷糊糊給被騙了。注意身邊圍繞著豺狼虎豹或陷阱，一不小就會跌落其中被吞噬。

●財運

財運比較空乏，適合把金錢收回來，不宜把金錢投放出去。金錢財務也易出現糾紛糾葛，特別注意有金錢的官司，或因財被害或發生、招來血光事件。不宜與人有金錢高利借貸往來，或幫人代理處理金錢財務，也不能將錢放在他人手中做理財投資管理，避免財務金錢糾紛引發官司或血光之災。

如有涉及金錢不法恐東窗事發，出行出門在外，如金錢露白，也恐會帶來災禍。同時兄弟姊妹恐，會拖累或連累損害自己的財運利益。

●職場

職場對外的發展或舞台，似乎有開創空間，也可能蠢蠢欲動想去征戰或開疆闢土攻城掠地，但恐因不察陷阱，或橫衝直撞，馬上前蹄跌落馬下，造成措手不及的重大危害。海外地產或不良債權資產，千萬別碰，避免惹禍上身或栽跟斗。

長官老闆或父母或主管機關，對自己的職場工作事業，有相當有利的金錢利益財運助力，如有標案有機會得標得利，但如屬於不動產土地建物相關的案子，恐易節外生枝。

但自己職場的情事或表現，恐會讓長官老闆父母或主管機關，有些麻煩困擾或為難之處。

●戀情

戀情火熱有激情，但戀情關係也易發生嚴重性的衝突，甚至流血事件，戀情早已處於爭議糾紛者風險最大。沒對象求戀情者，易因激情快速墬入情網，且易碰上恐怖情人，或帶來重大金錢糾紛，甚至鬧上官司訴訟。

或者，有感情上的金錢糾紛，或被假感情誘以假投資而被真詐騙。

●婚姻

婚姻關係有激情，會增加許多的熱情，如無法激起婚姻裡的熱情激情，能量恐往婚姻外去發展伸張。婚姻或配偶在家居或地產，有金錢財力或物質的貢獻或帶旺幫助力，不排除有共同置產的機會，但要注意彼此在不動產的意見，仍有分歧落差，內心有嫌隙。

已婚者如長期曾存在對婚姻的不滿意，或未婚者一直期待著美好的姻緣，都將易在這裡呈現弱點，被詐騙者施以假戀愛真詐財的風險，最後人財兩失！

●健康

康健尚好，但注意一下生殖器官的健康，或因職場關係引發疾厄。出門在外小心意外事件或車禍，外宿更要注意居住的安全。