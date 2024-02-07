屏東35歲小怡是第一類中度障礙者，獨自住在新埤鄉，平日雖愛熱鬧但卻最討厭過年，因為長年來都只有她一人孤伶伶地過節，不過今年獲伊甸基金會邀約提前圍爐後，開心不已，一掃往年的過節陰霾，整個人更加樂觀起來。

伊甸基金會寒冬送暖，提早邀獨居身障者至屏東一家海鮮餐廳圍爐，社工平時接送服務使用者的伊甸公務車，這回化身成圍爐專車，親自載送身障服務者，一同享用熱騰騰的團圓飯，當中曾經討厭過年的小怡，最為開心。

伊甸基金會指出，小怡平日雖愛熱鬧，但卻最討厭過年，因為長年來都只有她一人孤伶伶地過節，所以在得知被邀請圍爐後，非常開心可以和布建的同儕相聚，社工可以感受到她興致高昂的心情，在電話連絡的過程中，小怡一聽到小愛與小蓮也要來，當場發出開心的笑聲。

伊甸基金會進一步表示，小愛與小蓮是住在佳冬的智能障礙者姊妹花，姊姊42歲，妹妹41歲，老父親照顧倆姊妹，直到前年自己發現罹攝護腺癌，因行動困難，生活自理受影響，轉由姊姊在家中近身照顧。

為此，伊甸提供修繕資源及連結喘息服務，並支持姊姊一同至林邊布建據點學習自立生活、豐富生命體驗，而去年父親不幸過世後，姊妹藉著社工及社區的協助，心情逐漸開朗。志工說，這是姊姊首次與布建據點的同儕圍爐，希望能藉此傳遞外界的溫暖，掃除憂鬱陰霾。

伊甸基金會屏島區區長程錦屏表示，伊甸自2014年起，連續11年在全台舉辦「愛圍爐」，這次將在農曆年前，舉辦24場圍爐活動，預計幫助2759位服務對象，與家人團圓吃飯，另外「到宅圍爐」將會把年菜，送進257位行動不便的長者，或身心障礙朋友家中，2活動共計將送出1618份寒冬溫暖禮，誠摯邀請大家發揮愛心共同響應，捐款支持請上伊甸官網，或撥打0800-025-885洽詢。