其實是好朋友約好在玩？有民眾在住家附近看見有1隻老鼠大戰3隻貓的狀況，起初2隻貓包圍在水溝蓋旁，此時，便看見1隻大肥鼠出現，接著，便追起其中1隻貓到附近住家空地，形成了3貓包圍1肥鼠狀況，但大肥鼠不畏3貓，先開始追著其中的虎斑貓繞圈圈，再嚇跑另1隻灰白貓，而另1貓早就不知去向；有趣的畫面也讓網友笑翻表示「貓想體驗被追的感覺」、「貓貓米奇都好可愛」。

臉書粉絲專頁「我愛湖口鄉」日前發布1段1分多鐘影片，拍攝者在民宅旁拍下2隻貓緊盯著水溝蓋，仔細一看原來是有1隻大肥鼠被包圍，突然間，大肥鼠動起來，就往靠最近的灰白貓衝去，只見灰白貓嚇得衝去一旁民宅空地，而另1隻虎斑貓原本「只敢遠觀」，也緊跟過來。

拍攝者趕緊跟到民宅旁空地，發現變成1鼠對決3貓，而這隻肥鼠不斷地四處探索，3隻貓便停下腳步「靜觀其變」，不料，大肥鼠突然衝向虎斑貓，嚇得虎斑貓玩起轉圈圈「老鼠追貓跑」遊戲。

此時，可發現其中有隻貓已經不知躲到哪去了，變成1肥鼠大戰虎斑貓與灰白貓，原本與虎斑貓在玩轉圈圈的大肥鼠，突然間，繞到正在看戲的灰白貓面前，嚇得灰白貓跳起來躲去一旁，而大肥鼠再繼續和虎斑貓玩「轉圈圈你追我跑」，然而，虎斑貓跑累了之後，便趕緊離開躲去一旁機車底下。

最後，現場只剩下大肥鼠與灰白貓的對決，就在大肥鼠有意無意的對著一旁牆壁探索，不理灰白貓時，突然一個轉身就往灰白貓衝去，1鼠1貓就在民宅空地狂奔，消失在畫面中，而原本跑累躲起來的虎斑貓，才趕緊探頭出來查看狀況直到影片結束；該粉絲專頁也在貼文寫下「這個社會變了...連貓都怕老鼠了...還是3隻貓怕1隻老鼠」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「貓貓米奇都好可愛」、「哈哈，頭一次看到貓怕老鼠，真的癲倒翻」、「還想養貓抓老鼠？養老鼠就好」、「因為貓沒有傷害老鼠的想法，只是好奇，因此對方攻擊只能選擇躲開」、「哇！這米奇挺大隻的」、「貓想體驗被追的感覺」、「會不會其實是好朋友約好在玩」。