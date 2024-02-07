食藥署和台中市食安處今公布台糖梅花豬肉片複驗結果，原始檢體驗出極微量的罕見瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），民進黨中常委立委吳思瑤今受訪表示，西布特羅1公克要價115萬元，且限定販售給實驗室，又是單一事件，不排除此案是實驗室污染。民進黨立委中常委蔡易餘表示，西布特羅是非常昂貴的禁藥，台糖會去使用嗎？他是不相信。他堅持台糖要用盡各種方式捍衛清白。

吳思瑤受訪提到今天中常會討論到豬肉檢測議題時指出，食安最重要的就是回歸科學，經複驗雖然是非常微量、逼近極限值，但就是有驗出西布特羅，這樣的結果無可迴避，重點是中央、地方必須合力溯源。

吳思瑤表示，今會中得知，西布特羅1公克115萬元，不可能有豬農、養豬場會用這樣的經費去買這個禁藥，進口商也應該是限定販售給實驗室，目前不能排除此案是實驗室污染。

吳思瑤認為，這段時間中央、地方到農業部、食藥署等公私部門不同檢驗廠，前前後後298次檢測，確實都未檢出，由此來看，這就是單一事件，並不是系統污染或擴散。

被問到聽過豬農使用？蔡易餘表示，地方養豬產業對於這件事情憤憤不平，因為乙型受體素，不是台灣養豬產業會使用的東西，大家都不理解為什麼會跑出這個東西，第一時間證實溯源的沒有瘦肉精，過年前要把事情還原，否則對於豬農以及民眾都不好。

蔡強調，台糖飼養豬肉是台灣豬肉平衡供應者，遇到要調節都是台糖豬肉要出貨，台糖扮演重要角色，台糖出現信任危機要去努力證明清白。

至於國民黨團要求王必勝下台，吳認為，不樂見情緒性發言、政治性的臆測與攻擊。