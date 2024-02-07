交通部觀光署宣布，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。民進黨發言人轉述黨主席賴清德說法表示，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線。前中廣董事長趙少康直批，賴清德也不想想自己只是叨天之幸的弱勢總統，就粗暴地毀信棄諾，果然是台灣最大的詐騙集團。他強調，台灣不可不智，採取報復主義，孰優孰劣，賴清德如果不知，就太愚笨了。

「賴清德的起手式令人擔憂！」趙少康今(7日)在臉書發文提到，兔年最後一個上班日，民進黨政府送給旅遊業者的「新年禮包」是取消3/1大陸旅行團解禁令，年前收到這個噩耗，讓很多業者都說連年夜飯都吃不下，不知道怎麼過年。

趙少康質疑，觀光署說，政策急轉彎基於兩項理由，其中之一是大陸片面改變M503航線，另外一項是大陸還沒有開放陸客組團來台旅遊。問題是，禁止業者組團到大陸旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？

「賴清德說：停止團客赴陸是因為大陸沒釋出善意。」趙少康指出，看來賴清德兩岸政策的起手式就是「以眼還眼、以牙還牙」的報復心態，你對我不好，我加倍奉還！如果這樣，惡意螺旋循環下去，兩岸前景比原先預想的更加堪憂。

趙少康表示，有業者統計，疫情前，台灣每年到大陸旅遊的人數近600萬，其中團客佔了6成，民進黨一聲令下，業者就損失上億元，想跟團到大陸玩的民眾，權益也受到傷害，這個無良政府，正事不做，只會找人民麻煩。

趙少康直言，疫情結束這麼久了，選前旅行業者醞釀上街頭抗議，要求恢復兩岸旅遊常態化，頂不住壓力，民進黨才宣布3/1解除登陸禁團令，沒想到才剛選完，賴清德也不想想自己只是叨天之幸的弱勢總統，就粗暴地毀信棄諾，果然是台灣最大的詐騙集團。「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，就算大陸不仁，台灣也不可不智，採取報復主義，孰優孰劣，賴清德如果不知，就太愚笨了。