霧峰溝渠突變色 環保局揪出工程行倒油漆廢水

台中霧峰區民生路270巷6號旁溝渠今（7日）下午被民眾發現水色呈現粉紅色，疑遭汙染。台中市環保局獲報後派員現場稽查，查獲1工程行因清洗漆料，將油漆廢水排棄於溝渠，將依違反《水汙染防治法》告發，最高可處300萬元罰款。
民眾黨台中市議員江和樹、霧峰區吉峰里里長林政逸今（7日）下午爆料霧峰區民生路270巷6號旁溝渠變色疑遭汙染，環保局下午4時隨即派員稽查，現場溝渠水色呈粉色，經往上游追查，查獲一工程行油漆材料儲放處，並於建物後方溝渠發現漆料痕跡。
經查工程行負責人坦承有清洗油漆作業剩餘漆料，並將油漆廢水排棄於溝渠，環保局依違反《水汙染防治法》第30條規定告發，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰款。
環保局呼籲，廢水應妥善處理或符合放流水標準後始得排放，避免汙染河川水體，若查有利用連假從事違法汙染行為將加重處分。環保局強調，查緝汙染行為沒有假期，民眾任何時間若發現有環境污染公害案件時，可撥打環保局陳情報案專線04-23280380通報，環保局將盡速派員前往查處，一經查獲違規將嚴懲。
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