知名網紅阿滴與歌手陳零九、遊戲實況主丁特被爆出與黑道二代34歲張姓男子同桌玩德州撲克，是否涉及賭博檢警仍在釐清中。消息曝光後阿滴知性暖男形象受損，儘管經紀人已回應阿滴是因朋友邀約才一起玩，後續沒有來往、不了解情況；但不少網友看了搖頭，更有人揪1點對沒賭錢抱疑慮。

一直以來給人知性暖男還是個好哥哥形象的網紅阿滴，因被封為「戰堂吳亦凡」的張男詐騙被逮波及，原來張男過去曾公開分享與歌手陳零九、實況玩家丁特和網紅阿滴玩德州撲克的照片；加上不久前Joeman呼麻一事，因此阿滴立刻被網友酸「交友圈複雜」。

網友對阿滴同桌黑道二代打撲克有許多不同看法，更有人質疑一般人不會用這麼專業的賭桌。（圖／摘自《批踢踢實業坊》八卦板）

雖然德州撲克是法院認證的競技而非賭博，但網友認為阿滴他們最大的問題不是玩牌，而是跟誰玩，尤其對方又是黑道二代，難免會給外界觀感差；另外有人揪出1點，「一般人打牌不用這麼專業的賭桌吧」，所以說是打好玩的，很難令人信服；而有資深粉絲則表示，「滴妹男友查理就是德州撲克選手，阿滴會玩不意外吧」。

阿滴參與聚會打德州撲克事情曝光後，經紀人回應，「經詢問後該篇報導中的照片是阿滴於去年八月受到朋友邀約，一起去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。其餘報導的內容我們也是看新聞才得知，不瞭解狀況，不便多做回覆，謝謝。」

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