健身網紅「PEETA葛格」2022年向女友Alisa求婚成功，隔年1月舉辦婚禮，未料婚姻僅維持1年半，就宣告結束，今（7日）他坦言「雙方真的都很努力，但終究找不到一個幸福的平衡點」。

「PEETA葛格」今無預警宣布離婚，透露雙方近半年來真的很努力，想要找到幸福的平衡點，但終究仍失敗，「我們不是沒有愛，只是原本簡單可以得到的笑容，變得需要過於努力的妥協才能維持，導致我們失去了原本各自的特質」。

他表示雙方漸漸發覺本的自己更開心，而且各自有不同的方向要努力，因此做出這個決定，透露目前的心情很平靜，不需要幫他抱不平，也不要再給女方更多的困擾跟評論，「希望大家用祝福的話語代替風涼話」。

而Alisa也發文喊話「希望大家不要責怪任何人，如果你們愛我，你們會尊重我的選擇而不是替我打抱不平」，因為這段感情是她自己選擇離開，也是這3年來她拿出最大的勇氣，說出自己真正想要的，「所有的辛苦跟痛苦會慢慢過的，放過他也算是我放過自己」，努力過了決定不再妥協，未來她會好好愛自己。