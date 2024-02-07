2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《雞》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

運勢強盛，是個建功立業發達的好機會，也是攻城掠地征戰天下殺戮的一年。精明幹練度大大提升，甚至有點夜郎自大、好大喜功。藝高人膽大或運勢使然，常自以為是。

自我感覺良好，認為自己很神也無敵，縱如井底之蛙也不覺。注意在自以為是自我感覺良好之下，陰溝裡裡翻船，老將也可能跌落馬下。如能有計劃、善用計畫且準備周全，沈得住氣，謹慎小心，步步為營，臨深履薄，堅守正道，明哲保身，將有機會成大局，一番作為。

●財運

在金錢運勢上，有突發性的發財機會，包括偏財的機會，尤其是房地產或不良債權，資產併購，或身為企業主，投資理財者，則是最具財運的族群。

雖有急巨快大之財，但也有財運敗危之大災禍，注意嚐到甜頭之後，大舉投入資金後被急套急殺，血本無歸。或因過度貪婪而一時失錯失誤，踩到陷阱地雷，一夕之間豬羊變色，措手不急，金錢上被炸的粉身碎骨，化為烏有。

●職場

要小心職場工作事業涉及不法，或發生重大官司訴訟事件，或被感情桃色所害陷入危機，或在工作環境上發生重大的血光危險災難事件。

職場工作如有重大之金錢交易，特要小心除了利益的成敗之外，也隱藏凶險，注意交易買賣之糾紛，招來殺身之禍或身陷官司。尤其，合夥合作的地產、資產、不良債權買賣併購案，最為獲利得利，也易出現利益糾紛。

●戀情

注意被情色所引誘，用金錢去包養愛情、桃色、性愛，或落入被詐騙的圈套，被詐騙錢財。如讓戀情關係介入自己的職場，或在職場裡發生戀情或桃色關係，將使職場工作事業，發生災難禍事，必須三思小心。

戀情關係易出現阻逆波折，或開始有些不對盤，性格價值觀出現落差或相左，彼此走向疏離，當然不排除有第三者的介入，或想要重新做選擇，企圖尋求新對象。

●婚姻

已婚者注意第三者干擾或介入婚姻，有時候一個曖昧不明的關係，縱使並沒出軌，也可能造成婚姻的嫌隙，甚至為此發生不睦爭吵。

雖然婚姻關係是有機會可以帶給職場利益，但其關係恐也進入惡化中，或者草木皆兵、動則得咎。早已經是不睦的婚姻，本年將是不歡而散或打離婚官司的一年，甚至會有婚姻財產的糾紛。

●健康

注意呼吸道氣管肺部發炎咳嗽，或有癌細胞需要接受開刀或微創治療。

做一下低劑量電腦斷層，健康檢查肺部肺腺，是一件非常重要的事，千萬不能忽略。同時要小心被新冠病毒所感染，肺部受重創纖維化，當然發生感冒也都易引起氣管肺部的併發症，相關疫苗最好能注射打上防備好。