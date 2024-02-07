2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《猴》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

在人際社交或網媒平台裡，隱藏較多及深的陌生風險，要心存更多芥蒂之心，不要隨意接受陌生人的搭訕加友，及更進一步的交往，避免被詐騙。

但怕本年的性情，手癢腦瘴，對社交人際及網媒平台，有太多好奇心，趨於〈不入虎穴焉得虎子，明知山有虎偏向虎山行〉的自我皮癢行徑，結果是羊入虎口。

請注意個資被盜取或被販售，而被詐騙集團或不法所用。或帳號密碼被駭入，或被假網站釣魚取得帳號密碼。導致所綁定的信用卡被盜刷，或銀行帳戶的存款被盜領，或消費平台帳號被盜用做消費等。

●財運

注意文書文件、印鑑蓋章簽字或有價證券、契約，擔保背書，投資理財，有失誤或過失的問題。職場對主管上司老闆或父母有金錢利益助益，其對己也有財運的幫助或帶旺，但其也會帶給己上述的種種風險。

人事關係會帶來財運，但也要注意利益裡夾帶糾紛。或嚐到甜頭背後，有不實的投資訊息，或假消息陷阱訊息，引誘引導自己誤入陷阱，造成金錢投資理財的損害。或者消息來源者賺錢，但自己跟進卻套牢虧錢。本年比較有利於財運利益的，還是得靠專業技能、文藝才華、證照執照、教學教育傳承、考試比賽選拔來獲得財運利益。

●職場

不宜創業或拿錢對外事業投資，包括把錢放在他人手中幫忙操作，或聽信讒言，一定穩賠穩死，或被設圈套五鬼搬運、侵吞竊有佔據，抓交替把爛貨轉手給你。

只要保守不投機走捷徑，安安穩穩、規規矩矩在職場多發揮專業技能，或往文華才藝、美感美學美業、設計、生活享食、家居地產建設、流行休閒、服務女性的職性去策劃或發展，或利用考試選拔比賽求取職務或升遷，都有一定的收益與財運可圖。

●戀情

尚未有戀情者，雖期待愛情的花蕊能盛開，但對虛情假愛的人，要能有眼光識破，以免上了愛情賊船，花錢消災了事。已有戀情關係者，注意彼此心靈世界，已經開始在疏離中。

對於網媒上的假戀愛交友，要小心己就像被催眠中邪似的，人叫不走，鬼叫直直走。被詐騙者利用假戀愛、假桃色性愛，引誘以假姻緣共譜未來婚約，詐取錢財。

●婚姻

婚姻關係有些空洞，就像放空的婚姻，進入平淡期，彼此的心靈和關心，似乎都很空氣。彼此間比較有交集的，應該是對金錢財務的介意，配偶比較會左右介入自己的財務，或者是拖累阻礙者，造成自己對配偶的不悅。

論及婚嫁的婚姻，注意因為結婚條件的財務財產有爭議，而造成結婚的共識破局，分道揚鑣。

●健康

自己的健康，較易拖累影響或傳染給配偶。注意自己疲勞過度引發健康不適，也妨礙到職場工作。尤其是睡眠不足虛火上升，或有血壓、心臟、心血管、血糖胰島素的健康問題。