荷蘭國防部稱，他們取消了原本向一家美國民間軍事公司出售6架 F-16戰鬥機的計劃，改而交付給烏克蘭。一方面是與美國公司的協議不順利，二方面是資助烏克蘭對國家形象好，未來的利益也更大。

這使得荷蘭提供給烏克蘭的F-16數量，達到24架。

防衛新聞(Defense News)報導，荷蘭的F-16 戰機正在逐步退役，所以最近幾年在商討F-16的歸處。荷蘭原本挑選的交易象是美國民間軍事訓練公司「德拉肯國際」(Draken International) 進行談判，這是一家為正規空軍提供「對抗性訓練服務」的公司。

不過，荷蘭與德拉肯談判不順利，雙方得出短期內在財產的所有權有明顯分岐，無法達成結論。

既然如此，荷蘭就決定把F-16給烏克蘭。荷蘭與丹麥是率先為烏克蘭提供 F-16的歐洲國家。去年11月，荷蘭提撥18 架飛機中的第1架，前往羅馬尼亞做為飛行員培訓，之後數量還會增加，目前已送5架到羅馬尼亞。

荷蘭國防部長歐朗格倫(Kajsa Ollongren)在周一的網路貼文表示：「烏克蘭的空中優勢，對於反擊俄羅斯侵略至關重要。」

分析人士稱， F-16的的綜合能力極佳，它有反雷達能力，可以幫助烏克蘭壓制俄羅斯防空系統。其紅外線偵測筴艙，也可能攔截俄羅斯巡弋飛彈，來緩解該國自身防空系統的壓力。

荷蘭空軍曾經總共有 138 架 F-16，雖然是在1980年代購入的，但是在1998~ 2002年耗資7.5億歐元進行中期性能更新(MLU)，包括雷達、感測器、座艙系統全部換新，並可發射HARM反雷達飛彈、AIM-120中程空對空飛彈、JDAM炸彈、小牛飛彈等第一線武器，作戰性能達到F-16C/D (Block 50/52)的水準。

為了達到最佳戰力，最荷蘭政府堅稱，在向烏克蘭移交 F-16 之前，烏克蘭必須滿足多項條件，包括高標準的空軍基地’訓練有素的維護人員，再來才是飛行員。