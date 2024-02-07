2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《兔》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

重視生活品味也同時有所提升，是更懂得吃穿的一年，但在品味奢華需求，也多花費了金錢，甚至造成透支的可能，所以本年盡量少逛名牌名店，少參加百貨時尚購物派隊，少看現時限量奢華品，以免忍不住又血拼一場，先享受後難過！

把心思精神體力，多放在專業能力上，扮演一位被需求的專業經理人，有了更有利的職位舞台及表現，將其所得拿來過生活奢華品味，會更實際實在。

●財運

財運屬於安定穩定，業務買賣交易發展，尚有利益可圖。但職場上非業績交易的財運阻礙多，個人投資理財也不帶好運，更沒偏財。上班族或沒特殊生財能力的人，就安安穩穩的保持收入所得，不要胡思亂想要發財發富。如有太多金錢慾望，而去做投資理財或創業，恐怕錢錢會一去不回頭，不是套牢就是損失。

不排除會受到情色及假利益的引誘，陷入其中，把掏錢出來投資，結果被剝皮詐騙，甚至造成家庭婚姻革命。

●職場

職場工作上，認真扮演做一一位專職專業經理人，是最好的表現，既穩定又免去經營者的風險，有機會升遷升官，或被賦予權力，又有利可圖，養家糊口更不成問題。

職場上盡量避免一直出征或征戰，會一直消耗損失掉資源成本，讓職場陷入困境。當然，也不宜強行創業，或一直樹立對敵者，處在競速競爭及生死存亡的環境，用採取合作政策，以養精蓄銳，累積更強大的實力，讓羽翼茁壯豐沛。

●戀情

戀情關係有些強硬強勢和霸氣，注意感情發生不對盤、對立、裂痕，甚至出現攻擊性言行，已經生變的戀情，在本年則會分道揚鑣，也不排除有武力或暴力控制的問題。或恐怖情人的出現，要小心戀情戀人的選擇，明知有問題，就不要有開始，以免請神容易送神難。

相愛容易相處難，如真無法無緣在一起，就好聚好散，不要不甘心、不肯放手，或是報復性、虐待性的行為，導致更多悲劇的發生！

●婚姻

婚姻中有很多激情，但也很容易磨擦衝突，甚至有激烈的吵架，吵吵合合、打打愛愛。已經是火爆的夫妻，不排除會暴力見血光，甚至鬧上警察機關。

金錢財務問題，恐會影響夫妻失和，甚至幹架撕破臉。尤其，如出現第三者又牽扯到金錢的消耗損害，恐會造成婚變。沒計畫懷孕，也沒避孕者，注意不小心懷孕後，得去人工流產處理。

●健康

生病或疾病恐會拖累或傳染給配偶，尤其性疾病或性生活的細菌感染。

注意，腎臟膀胱泌尿生殖系統的健康問題。職場工作會拖累或造成健康疾病問題，而健康問題也恐將影響職場工作的表現或運勢，或帶來阻礙困擾。