民眾黨立委陳昭姿日前在立法院正副院長選舉中投出無效票，5日更在立院朝野協商會議上對民進黨立院黨團總召柯建銘開罵。對此，前立委郭正亮7日就表示，「這個不能怪柯建銘，因為他代表民進黨，他那天怎麼可能認輸？這種事情是這樣，民眾黨自己也有問題，那天應該就要立即抗議，結果為什麼沒做？來這邊搞竇娥冤」，引發討論。

郭正亮7日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「陳昭姿我也認識很久了，他跟柯建銘非常熟，可是這個你不能怪柯建銘，因為他代表民進黨，他那天怎麼可能認輸？」郭正亮更點出，「而且那天是政黨協商，因為韓國瑜這個人是好心，陳昭姿特別跟韓國瑜講說有冤情來這邊做報告，結果就變成是臨時動議」。

郭正亮坦言，「這種事情是這樣，民眾黨自己也有問題，因為那天當場監票員，民眾黨是林國成，國民黨是許宇甄，民進黨是陳亭妃，當場是二比一，許宇甄支持陳昭姿的看法，是不小心沾到，結果柯建銘當場說這就廢票」，這讓郭正亮質疑，「妳為什麼不抗議？妳的問題啊，我們立法院常常就『嚕』過去了，當場沒有說出來就輸了」，郭正亮最後更說，「所以那天民眾黨應該就要立即抗議，結果為什麼沒做？結果來這邊搞竇娥冤」。