2024紫微十二生肖六大運勢

■屬《虎》2024紫微生肖六大運勢

作者/蔡上機

●流年

本年目光較為銳利，記憶力也較佳，對於許多人事物，也較易心存質疑設防及求證的風格。

但，許多事也容易陷入思慮過深，自綁手腳自我做繭束縛，而失去某些有利可圖的機會。眼光遠見足夠，計畫思慮當周詳時，要適時適度放手一搏，才能謀得利益權利。

●財運

在個人的投資理財上，有好的財運，只要涉獵足夠的金融理財商品資訊，有做好投資標的的功課，而具有分析數據的能力，將可獲得理財投資的財運。

但，與人合作合夥投資，是絕對不宜的，容易生變，發生糾紛糾葛，甚至為金錢打官司都有機會。同時，也要小心聽信讒言金融商品股票明牌而住入套房。

●職場

小心因職場的關係，或其投資失誤，而損失利益金錢。所有，拿錢出來投資事業，或與人合夥創業，而不是個人金融理財商品投資，就是不宜的。同時，也不宜將錢交付在他人的手中幫你投資理財或代操管理，最後恐生差錯糾紛及訴訟問題，甚至被合夥人連累而一併被處分。

●戀情

戀情有美好美麗的宣言，等同浪漫的氛圍和約定的事約，率先在發酵。但，事實與現實上，可能會因時間或空間，發生變化，恐無法落實戀情美好美麗的約定，造成戀情的有種失約失信的現象。

同時，要注意因職場的關係，或第三者的介入，造成戀情發生障礙不順的現象。

●婚姻

未婚已有對象者，今年將是一個成婚的大好機會，沒對象也有機會結識到一位未來可以成婚的對象，要好好把握。

婚姻關係非常之好，會有許多像戀愛的情愫在滋長，讓婚姻重回戀愛的舊夢與感覺，增加許多婚姻生活的樂趣。如婚姻關係不佳者，在本年也有機會改善進步，重新來過。但彼此都要放下過去曾放不下的一切，才能真正的讓婚姻有重生的機會。

●健康

健康恐會因生活飲食過得太好，攝取過多的不健康食物，累積成富貴文明慢性病，將後恐成為老年病，尤其腎臟、心臟、冠狀動脈、心血管，膽固醇、血脂、血糖、新陳代謝的健康指數超標，或疾病健康問題。

適當飲食，節制食材，全力運動，讓身體健康輕量化，將可維繫良好的健康。