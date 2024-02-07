民眾黨前立委蔡壁如在2024立委選舉中，配合台中市長盧秀燕藍白合策略，小輸民進黨立委蔡其昌，傳年後將接任台中市政府有給職顧問。而中市府近日陷入瘦肉精風波，蔡壁如今(7日)表示，瘦肉精是科學問題，很遺憾衛福部次長王必勝用政治立場解讀食安問題，地方政府測出台糖豬肉有瘦肉精，為民眾健康，當然要提出警示，中央不該瘋狂攻擊。

蔡壁如今(7日)晚間在臉書發文，「食安是科學問題看證據說話，人民的健康當然大於廠商的利益」，有瘦肉精就是有瘦肉精，這是科學問題，用科學方式來解答、讓證據說話，很遺憾衛福部次長王必勝用政治立場解讀食安的問題。

蔡壁如強調，作為主管機關，要做的應該是給人民一個確定的答案，而不是只會提出質疑。政府絕對有必要為人民的「食安」把關，這是寧可嚴不可鬆原則，人民的健康當然大於廠商的利益，就算2730包只有一包檢出瘦肉精，有就是有！

蔡壁如也說，因為法規明明白白規定必須「零檢出」。可惜的是身為衛福部的次長，王必勝的說法，顯然為廠商護航、開脫，已經嚴重折損政府的公信力，當然必須道歉，為自己的言行負責。

蔡壁如批評，鬥性堅強的民進黨，仍然把政治鬥爭放在人民健康之上。顯然人民用選票教訓得還不夠，僥倖贏得政權延續，就忘了他的選票基礎很脆弱，並未過半。

蔡壁如也支持盧秀燕的做法，地方政府測出台糖豬肉有瘦肉精，為民眾健康，當然要提出警示。中央畜產會測不到，就應該共同進行科學論證，而非瘋狂的攻擊地方政府。台糖是國營事業，到底有沒有用瘦肉精，從源頭徹查他進貨品項內容就知道了。