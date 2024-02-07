台糖豬肉複檢結果出爐，依照《食安法》規定由台中市政府複驗，且中央派員在旁觀測儀器及實驗方法，全程還有錄影存證；中央、地方均仍然驗出西布特羅。藍營新科立委徐巧芯要求衛福部次長王必勝應該立刻下台。國民黨立委李彥秀呼籲王必勝認真把例行簡單的工作做好。直言執政黨過去1週的質疑指謫，現在看來都是荒謬不堪。她更轟食安辦週日的趾高氣昂、含沙射影，正是「士大夫無恥，是謂國恥」最好的例證。

「王次長把食安當政治危機？不如把例行簡單工作做好！」李彥秀今(7日)在臉書發文強調，「士大夫無恥，是謂國恥」回顧週日食安辦說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果記者會中，袞袞諸公的趾高氣昂、含沙射影，正是最好的例證。

李彥秀提到，「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」王必勝次長的至理名言，隨著今日食藥署與臺中市複驗的公布，立馬變成迴力鏢，打臉民進黨。食品安全向來都是科學、是民生，民進黨卻拿來當政治鬥爭工具，結果自然遭到反噬；執政黨過去1週的質疑指謫，現在看來都是荒謬不堪。

行政院7日下午2時舉行「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會，由行政院發言人林子倫主持，行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食藥署長吳秀梅及農業部畜牧司長江文全等人出席。（黃婉婷攝）

李彥秀質疑，試問臺中市府在經過6次檢驗後公布檢驗結果，站在最前線保護民眾健康何錯之有？若不是臺中市府公布檢出西布特羅，臺南、高雄等多個縣市如何能即時下架回收？還是衛福部面對食安風險，都是要等到廠商窮盡救濟後，才姍姍來遲地下架回收？

李彥秀呼籲把食安上綱為政治危機的王必勝，認真把例行簡單的工作做好。畢竟西布特羅不會平白出現，國人更關心的是食安的系統性問題，從飼料、飼養到屠宰，究竟是哪個環節出了問題？瘦肉精管理是否出現破口？是否是否會再次出現含瘦肉精肉品？「而這不正都是行政部門應該做好的例行工作嗎？」