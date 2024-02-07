因葉門叛軍青年運動（Houthis, Ansar Allah）持續襲擊往返以色列的商船，英國皇家海軍本週二（6日）鑽石號飛彈驅逐艦（HMS Diamond）撤出紅海，返回母港進行維修和彈藥補給，執行任務期間該艦曾遭到葉門叛軍3次攻擊，英國皇家海軍里奇蒙號巡防艦（HMS Richmond）將接替繼續執行任務。

⚓ @HMS_Richmond has taken over from @HMSDiamond in the Red Sea.



The 🇬🇧 remains at the forefront of the response to the illegal attacks from Iranian-backed Houthi rebels and is committed to protecting freedom of navigation.



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綜合英國皇家海軍官方聲明稿以及《葉門新聞社》（Yeman press agency）6日報導，鑽石號飛彈驅逐艦，自去年12月加入繁榮衛士行動（Operation Prosperity Guardian）以保護該地區的商船，在紅海「高威脅區域」巡防。這艘驅逐艦先後遭到葉門3次攻擊，並成功利用海蛇飛彈系統（Sea Vipers）和快砲，摧毀了9架無人機。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示：「英國致力於保護航行自由。我在一月份訪問了HMS鑽石號，並感謝了船員們在保衛航行自由、拯救無辜生命和確保商船免受非法胡塞襲擊方面的出色工作。我相信里奇蒙號巡防艦將繼續完成使命」，

鑽石號現在將進行一段維護和補給期間，而里奇蒙號將接替她的重要任務。里奇蒙號巡防艦配備有「海上攔截者」（Sea Ceptor）飛彈防禦系統，此外還配備有中型火炮、機槍、輕型武器、魚雷、皇家海軍陸戰隊登船隊，以及一架野貓直升機，可以在巡邏中搜索水面上的敵對威脅，並在必要時使用直升機上的岩燕飛彈（Martlet Missile）接戰。

鑽石號的艦長埃文斯（Peter Evans）指揮官表示:「該地區的情勢非常緊張，部隊中的船隻每天都在開火，現在，我們將任務轉交給里奇蒙號巡防艦的出色團隊，我們相信他們將做得很好」，「我們的重點是進行短期維護和彈藥補給，然後我們將重返紅海的任務。」