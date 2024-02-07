因葉門叛軍青年運動（Houthis, Ansar Allah）持續襲擊往返以色列的商船，英國皇家海軍本週二（6日）鑽石號飛彈驅逐艦（HMS Diamond）撤出紅海，返回母港進行維修和彈藥補給，執行任務期間該艦曾遭到葉門叛軍3次攻擊，英國皇家海軍里奇蒙號巡防艦（HMS Richmond）將接替繼續執行任務。

綜合英國皇家海軍官方聲明稿以及《葉門新聞社》（Yeman press agency）6日報導，鑽石號飛彈驅逐艦，自去年12月加入繁榮衛士行動（Operation Prosperity Guardian）以保護該地區的商船，在紅海「高威脅區域」巡防。這艘驅逐艦先後遭到葉門3次攻擊，並成功利用海蛇飛彈系統（Sea Vipers）和快砲，摧毀了9架無人機。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示：「英國致力於保護航行自由。我在一月份訪問了HMS鑽石號，並感謝了船員們在保衛航行自由、拯救無辜生命和確保商船免受非法胡塞襲擊方面的出色工作。我相信里奇蒙號巡防艦將繼續完成使命」，

鑽石號現在將進行一段維護和補給期間，而里奇蒙號將接替她的重要任務。里奇蒙號巡防艦配備有「海上攔截者」（Sea Ceptor）飛彈防禦系統，此外還配備有中型火炮、機槍、輕型武器、魚雷、皇家海軍陸戰隊登船隊，以及一架野貓直升機，可以在巡邏中搜索水面上的敵對威脅，並在必要時使用直升機上的岩燕飛彈（Martlet Missile）接戰。

鑽石號的艦長埃文斯（Peter Evans）指揮官表示:「該地區的情勢非常緊張，部隊中的船隻每天都在開火，現在，我們將任務轉交給里奇蒙號巡防艦的出色團隊，我們相信他們將做得很好」，「我們的重點是進行短期維護和彈藥補給，然後我們將重返紅海的任務。」

文章來源：As Houthi attacks against commercial vessels continue, Royal Navy warship HMS Richmond takes over from HMS Diamond to ensure freedom of navigation in the Red Sea.
文章來源：Britain decides to withdraw HMS Diamond ship from Red Sea
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