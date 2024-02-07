農曆春節前夕，中華亞太菁英交流協會調查高雄市民對市長陳其邁的施政滿意度，結果顯示在經濟發展、演唱會經濟以及各項觀旅活動等利多消息推動下，高雄市長陳其邁施政滿意度突破8成，顯見市民對陳其邁招商引資、推動各項經濟活動非常有感。

2024年一開始，高雄輕軌成圓通車、台積電第三座2奈米廠、紅髮艾德在世運主場館開唱等，多項佳績開啟了高雄新的一年。在此次民意調查報告中，市民對陳其邁施政滿意度，非常滿意32.7％，滿意48.6％，不太滿意有8.4％，非常不滿意有2.6％，未表態則為7.7%。整體滿意達到8成1，可以看出高雄地區民眾對於高雄市政府在推動經濟發展的努力，多抱持肯定的態度。

近一步分析各年齡族群的滿意度，以20-29歲民眾有最高的滿意度達92.5％，接著是30-39歲81.8％有次高的滿意度，各年齡層40-49歲76.7％，50-59歲78.8％，60-69歲80.6％，70歲以上79.1％，整體來說各年齡層都有超過7成5以上的滿意度。高雄在去年下半年15-29歲的失業率再次寫下六都最低的紀錄，加上加碼各項幼兒照顧政策，推測年輕族群之所以對陳其邁有著「壓倒性」的高滿意度，與高雄市多項友善青年政策表現有相當關係。

本次調查由「中華亞太菁英交流協會」委託山水民意研究公司進行電話訪問。訪問期間是2月5-6日2天；對象為高雄市18歲以上民眾；抽樣方法採市話，抽出之電話樣本輔以尾2碼隨機，以提高樣本代表性。本次民調有效樣本共1,069人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負3.00個百分點。統計分析時依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。