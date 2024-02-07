位於彰化永靖鄉的成美文化園是全台唯一結合百年歷史建築、禪風庭園的景觀文化園區，擁有「台版兼六園」美譽。(成美文化園提供)

迎接甲辰龍年，擁有「台版兼六園」美譽的彰化成美文化園秉持文化傳承的理念，今年春節期間，以東方文化為主題，打造傳藝市集「成美雅集 好運龍吼力」，透過古藝今傳，喚回濃厚年味，遊客還可現場體驗漢服換裝的樂趣。春節期間，落羽松換上緋紅色新衣，閃耀動人，是年度最美的高光時刻，隨便拍都是畫報等級的風景美照。園區祭出完成指定條件，可享門票買1送1優惠寵客。

【百年建築搭禪風庭園 台版兼六園美如畫】

每年12月至隔年3月，迎來落羽松季，園區超過200顆落羽松逐漸轉紅，黃紅相間的層次總吸引大批遊客到此賞景、拍照。(成美文化園提供)

彰化是台灣花卉的故鄉，也有歷史悠久的廟宇和多元美食，位於彰化永靖鄉的成美文化園是全台唯一結合百年歷史建築、禪風庭園的景觀文化園區，園內遍植黑松、羅漢松、真柏等百年珍稀樹種，以及2棵鎮園之寶，樹齡超過550年的紫檀與220年的大黑松，搭配許願藤、落羽松等花季活動，一年四季皆有不同景緻，有著頂尖名園美譽。走進園區，如詩如畫的美景與氛圍，令人有種置身日本京都的錯覺。

春節期間，成美文化園以東方文化為主題，打造傳藝市集「成美雅集 好運龍吼力」，透過古藝今傳，喚回濃厚年味。(成美文化園提供)

【落羽松緋紅閃耀迎賓 免濾鏡隨便拍都好看】

每年12月至隔年3月，迎來落羽松季節，園區超過200顆落羽松逐漸轉紅，黃紅相間的層次總吸引大批遊客到此賞景、拍照；落羽松大道連綿不斷，對應著線條分明的湛藍天空，以及禪風庭園、湖泊景緻，風雅別緻，免開濾鏡，隨便拍都好看。業者分享園內的落羽松樹齡長，幾乎每株都超過數10年、高度超過20公尺，所以換色期較晚，也因此造就落羽松的超長觀賞期。3月都還能看到如日出般緋紅閃耀的落羽松，氣勢雄偉與高大的樹型也為整體景觀增添了許多空靈氛圍。

【首創東方文化市集 漢服體驗如穿梭時空】

充滿古風意境的成美文化園與推廣漢服文化的「漢貓」品牌合作，換上漢服古裝走逛園區，彷彿進行一場時光之旅。(成美文化園提供)

因應農曆春節國人愛走春與逛市集的特性，成美文化園春節推出多項活動吸客，最受矚目的就是全台首創東方文化市集「成美雅集 好運龍吼力」。園區廣邀「孵地」、「小蝸牛市集」等中部知名的文創市集，以及推廣漢服文化的「漢貓」等上百個文創品牌響應，多方跨界合作，於2月10日至14日大年初一至初五連續5天，打造一場全台獨一無二的東方風格市集體驗。其中最特別的就是結合漢服與文創市集，民眾可看到穿著漢服的古人穿梭於街道間，更可現場體驗漢服換裝的樂趣，在古色古香的名園走逛、拍照，有種穿越百年時空的奇妙感受。

除了市集，還有全日不間斷的藝人表演和多項文創商品與體驗活動，像是龍年限定的「羅黏香」香包彩繪、春聯版畫體驗，以及用五葉松汁特調的獨家口味「松之味」霜淇淋，在百年松柏園中來上1支，視覺與味覺都是滿滿松葉清香。

【彰化走春與景點合照 享門票買1送1好康】

此外，出示當日到達彰化站的高鐵車票或出示本人與八卦山大佛、鹿港天后宮、溪州公園「花在彰化」等任一景點合照，並手比「2、4」代表2024新年，即可享門票買1送1優惠，兩人入園只需1張門票錢，現省300元，其中1位免費入園者無消費抵用券。

【美術館級宴會廳春節開幕 飽嘗頂級圍爐年菜】

東方文化市集「成美雅集 好運龍吼力」，民眾可手作龍年限定的「羅黏香」香包彩繪(左)和春聯版畫體驗。(成美文化園提供)

園區全新的美術館級宴會廳「松緣會館」預計在2024春節期間隆重開幕，與「松柏軒景觀餐廳」聯手出擊，推出專屬年菜菜單「圍爐滿漢集」，運用龍蝦、花膠、烏參、鮑魚等多項高級食材，讓遊客近距離欣賞宛如山水畫般的景觀，同時品嘗頂級料理，帶來視覺與味覺的雙重滿足。