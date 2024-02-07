永慶房產集團2023年全台15場尾牙盛宴的壓軸場，今(2/7)在南港展覽館展盛大舉辦，近6000名的永慶員工、眷屬齊聚歡慶。為犒賞員工過去一年的辛勤打拼，不惜重金禮聘唱功一流的A-Lin、動力火車、告五人帶來媲美演唱會的組曲演唱，還有未來少女紫月光、Passion Sisters中信兄弟啦啦隊等超強卡司，加上超過千項的抽獎獎品、最大獎汽車一台，讓員工眷屬整晚嗨不停。

清流變主流 集團2023年總銷8000億

面對2023年全台建物買賣移轉棟數年減3.5%、創近四年新低，永慶房產集團持續逆勢成長，不僅齊心幫助超過11萬組客戶安心買賣屋，創造集團高達8,000億元的總銷金額，更開出近200店，帶動集團全台店數直逼1700店，在15大房仲在台店數中搶下約4成的店數量(註1)，穩居在台店數最多的房仲集團！

永慶房產集團董事長孫慶餘在尾牙開場時率領高階主管，感謝同仁們一整年的全力以赴。回顧過去30多年，孫慶餘董事長為翻轉台灣房仲業的陋習，自引進美日等國的制度，率先推動「新式仲介」，主張不賺取差價，只收取固定費率服務費，並創立永慶房屋來落實。在全體同仁的努力下，當年的一滴清流，如今已成為一股勢不可擋的洪流，未來永慶將持續秉持「先誠實再成交」的理念，做產業的良心，繼續帶領產業走向正途，為消費者打造一個公平、安全的房產交易平台。

2023年永慶房屋年度業績冠軍由吳政陽贏得，創造8為數年收入！圖片/永慶房屋提供

永慶房屋吳政陽七度奪冠 年收突破8位數

永慶房產集團旗下永慶房屋績效更是逆勢成長，2023年在永慶雙北直營地區(註2)的買賣移轉棟數年減4.4%的市況下，永慶房屋不只業績年增10%，成交件數也成長15%。其中，永慶房屋2023年度業績冠軍的吳政陽，更是刷新紀錄，八年內、第七度摘下永慶房屋年度業績冠軍，不斷刷新他自己創下的紀錄，更為自己贏得8位數的年收入，並獲得累積超過2000萬的「幸福成家基金」。

吳政陽顛覆很多人對「超級業務」的看法！個性有些木訥的他，不特別能言善道，經手最多的案件是老公寓、而非高總價案件，他自評成功關鍵來自於「積極與效率」，認為自己就是比別人快，才能掌握每一次機會。不但帶看安排有效率，即使沒有成交、心態轉換也快，會把握時間趕緊推薦下一個適合物件給客戶。

永慶房屋總經理吳良治開心分享，除了吳政陽外，永慶房屋去年還有99位經紀人年度業績突破1000萬，其中有超過3成的千萬業績經紀人不到35歲！因為永慶房屋是業界唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌，「誠實房仲」的形象早已深植人心，經紀人只要把服務做好，成功機會是很大的。展望2024年，永慶房屋將再展17店、持續擴充單店人力，並將延續「業務新人前12個月每月5萬元」收入保障，力挺年輕人創造成功。

永慶房產集團尾牙超強卡司，告五人嗨翻全場。圖片/永慶房屋提供

金曲歌后A-Lin壓軸登場永慶房產集團尾牙。圖片/永慶房屋提供

(註1)房仲店數以全台15大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產

/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）。

(註2)永慶房屋雙北直營區含台北市全區、新北市：板橋、中和、永和、新店、新莊、土城、深坑7區。