基輔官員稱，俄羅斯在星期三清晨向烏克蘭發射了數十枚飛彈和無人機，造成至少 5人死亡、30 多人受傷。這一波的空襲，正是歐盟最高外交官員在烏克蘭首都基輔呼籲，主要西方盟友必須增加軍事援助，包括防空系統的供應。

總部位在荷蘭的莫斯科時報(TheMoscow Times)報導，首都基輔遭到頗嚴重的空襲，一棟高層住宅大樓被擊中，引發大火，頂層被黑煙吞沒，造成四人死亡。

最西邊的利沃夫與最南邊的尼克拉耶夫也遭到攻擊，其中尼古拉耶夫南部地區有1人死亡。

烏克蘭總司令札盧茲尼(Valery Zaluzhny)表示，俄羅斯在攻擊中使用了無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈和防空飛彈，這是一場複合武器的攻擊。他說，俄羅斯在早上的襲擊，總共發射了 20 架無人機、44枚各種不同類型的飛彈。烏克蘭防空部隊擊落了15 架無人機，以及29枚飛彈。

雖然札盧茲尼一直被傳出遭到調職，但是目前他仍是武裝部隊最高指揮官。

基輔市政府表示，空襲至少35人受傷。基輔地區另有3人受傷，東北部城市哈爾科夫有2人受傷。

俄羅斯國防部承認空襲，但他們的說法略有不同。週三稍晚表示，這場空襲針對的是「烏克蘭軍工設施」，並且所有目標均已擊中。

莫斯科一再否認針對烏克蘭平民地區的襲擊，儘管所有的空襲都有新聞與畫面記錄，但莫斯科總是稱，那些烏克蘭不精準武器失誤造成的傷害。

聯合國表示，自俄羅斯2022 年2 月入侵以來，至少有1 萬名平民（可能還有更多）死於俄羅斯軍事行動，包括空襲、劫奪，與其他戰爭罪行。