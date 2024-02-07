日本東京都知事小池百合子訪團昨抵台，今日拜會數位部長唐鳳，雙方就強化數位合作、數位轉型與產業交流等議題交換意見。唐鳳指出，台灣和日本去年在總統盃黑客松國際松上密切合作，數產署也率團訪日推動5G應用交流，期盼台日秉持共通理念「數位道（デジ道）」，持續合作。

東京都此行訪團由小池百合子率團，訪團成員包含東京都外務長關口昇、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、東京都政策企劃局理事佐藤章、東京都數位服務局數位服務推廣總監巻嶋國雄等人。

唐鳳表示，我國推動數位轉型強調國際合作、公民社群參與，台灣2019年起舉辦總統盃黑客松國際松，去年更與日本東京都知事盃黑客松合作宣傳，去年收到逾30國的60件作品投件，創歷年新高，期待今年國際松仍可與東京都合作，擴大參與隊伍數。

唐鳳也提到5G專網，她表示，數產署長呂正華去年率團訪日，了解日本正推動導入Local 5G經驗及作法，並與資策會共同參加東京「自治體・公共WEEK展」，展示台灣業者的5G、AI、AR／VR等技術應用方案，也在東京與總務省總合通信基盤局，針對台日數位產業發展交換意見，開啟台日數位產業合作，促進5G專網相關法規、技術、應用交流。

另外，小池百合子也分享日本東京都的數位轉型作法，她表示，東京都已成立數位專責部門，感謝唐鳳多次線上參與東京都主辦的數位領域相關活動，期盼持續台日合作，讓東京都知事盃黑客松能獲得更好的成果。