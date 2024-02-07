國會龍頭之爭落幕，國民黨不分區第一名的韓國瑜順利當選立法院長。年後開議將選出各委員會召委，成為朝野攻防焦點。媒體人黃揚明指出，傳國民黨有意推新科立委吳宗憲當司法法制委員會召委，但關係到國會改革，民進黨有總召柯建銘在，藍營可能要派有法律背景的來當召委。

「國會改革的方案，要在司法法制委員會溝通。大家要記得一件事：司法法制委員會，連（旁邊的）葉元之都不會想去！」黃揚明7日在《頭條開講》節目提到，「為什麼？因為它是冷門委員會！而且葉元之他是教育委員會，他是教育專業，他教育博士嘛！他會想去教育委員會。」

黃揚明指出，可是現在在國民黨裡面，現在看起來是新科立委才去司法委員會，「問題是你知道，民進黨都是誰在司法委員會？柯建銘！」

主持人周玉琴直呼，菜鳥要面對老鳥的話，吃得住嗎？黃揚明表示，「我聽到的版本是說，吳宗憲可能被國民黨推為召委的人選！」

「那我看這個恐怕是『見鬼了』！（眾人笑）見鬼啦！」黃揚明直言，「所以我覺得國民黨可能策略要思考一下，如果你第一個會期就要處理所謂國會改革的話。傅崐萁到司法委員會坐鎮，這絕對沒有問題！但可能還要幾個比較資深一點去擔任召委。」

黃揚明強調，「至少要有，比方說律師資格，至少是所謂法律系的背景。你讓新科立委去主導這個國會改革？你看即便是民眾黨，都是黃國昌在裡面。我覺得未來在司法委員會裡面的攻防，會變成焦點！那麼多攻防，結果通通被老柯一個人在裡面，講一講：你這個也不行、那個也不行，新科委員搞不清楚狀況，被老柯在那邊耍得團團轉？我必須講，只有一個傅崐萁，也不夠！」