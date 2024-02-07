明（8）日就是小年夜，返鄉過節的民眾可望進一步帶動彩券行買氣。今（7日）晚開獎的大樂透，根據台彩公司的派彩結果顯示，頭獎槓龜，已經7連槓，貳獎4注中獎，各得獎金66萬708元。下期（2／8）預估銷售1.9至2.1億元，頭獎累積金額預估上看2.4億元。而已經4連槓的威力彩，也將在明晚開獎，頭獎獎金預估上看3.1億元。

本期（2／7）大樂透春節大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為44組，剩餘316組，下期（2／8）將繼續加開大紅包獎項。

大樂透第113000012期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為20、22、31、34、35、37，特別號為07。「春節大紅包」獎號為07、08、11、13、22、32、34、40、46。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。