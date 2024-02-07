去年以泰國BL劇《危險羅曼史》晉升熱門CP的Perth-Chimon，在戲劇播畢後，以雙人名義展開亞洲見面會巡迴，繼越南、澳門、香港，也宣佈將於3月31日攜手踏上寶島。

2人出道多年，各自擁有許多演藝經歷。巧的是，Chimon於2017年主演驚悚電視劇《Please靈魂之聲》時，Perth正是當時的共演之一，該劇亦是他的出道作。事隔5年，他們又在GMMTV製作的戲劇《只為你一人》搭檔，隔年一起主演校園劇《危險羅曼史》在亞洲爆紅。兜轉多年、在命運的齒輪安排再次接上線的緣分，也是粉絲心目中的命定CP。

「PERTH CHIMON 1st FAN Meeting in Taipei」將於3月31日下午4點於花漾展演空間舉辦，購票觀眾均可與他們近距離擊掌、獲得專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT.6,600／5,400元，採全場對號入座，並將於2月24日下午4點05分於KKTIX售票系統販售，更多詳情可洽台灣無限娛樂臉書。