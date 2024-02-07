公車是在趕什麼呢？有騎士日前行經高雄市三民區大豐二路與建工路口，看見對向車道有1名騎士搶了黃燈，但突然在路口急煞，下秒，就遭後方也是搶黃燈的公車，因煞車不及直接追撞，導致騎士被撞後向前了翻滾一圈，趴在地上痛苦不已，下秒便看見1輛護車鳴笛閃燈經過離開。

「靠北違規」臉書粉絲專頁稍早PO出1段影片，拍攝地點位於高雄市三民區大豐二路與建工路口，由於該路口號誌準備要從綠燈轉為黃燈，而1名騎士搶了黃燈越過停止線後，竟在路口急煞，而後方1輛公車疑似也要搶黃燈煞車不及，從慢車道衝出並撞飛了急煞的騎士，導致騎士被撞後翻滾了一圈，趴在地上痛苦不已。

1名騎士在路口急煞，遭到後方的公車追撞，原來騎士要禮讓救護車先過。（圖／翻攝自臉書靠北違規）

下秒，便看見1輛救護車，閃著燈鳴笛的經過離開，而被撞的騎士才緩緩的抬起身子，但仍痛苦的跪在地上，原來，這名騎士在搶了黃燈後，看到救護車要禮讓因此在路口急煞，而後方的公車未注意前車狀況，搶了黃燈但煞車不及釀成追撞事故。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「機車幫救護車擋了一劫」、「前車越線停車算闖紅燈，但後車撞前車，當然是後車的錯，未保持安全距離，而且也同樣企圖闖紅燈」、「騎士在讓救護車啦，公車是在趕什麼啦」、「如果沒撞到機車，翻倒的就是救護車了」、「公車沒有保持安全距離」。