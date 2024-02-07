日本福岡縣柳川市柳川高中的學生餐廳，本月5日菜單推出「一日限定」一風堂白丸拉麵，引發學生排隊購買。

外國來的交換學生一句話，讓高中校園吃到名店拉麵！豚骨拉麵是日本福岡「靈魂美食」，一名以交換學生身分在福岡縣柳川市一所高中就讀的16歲德國少年發現學校餐廳竟然沒有他最愛的拉麵可吃，大失所望。發源自福岡市的博多拉麵名店「一風堂」創始人得知此事，主動向校方提案「一日限定」，並規劃本月下旬開始成為常駐餐點之一。

綜合日媒《每日新聞》、福岡放送（FBS）7日報導，福岡縣柳州市私立柳川高級中學（柳川高）的學校食堂，周一（5日）出現為了「一風堂」拉麵排隊的人潮。這所學生1200人的高中校內餐廳平時的菜單有炸豬排丼飯、咖哩、烏龍麵等可選，每天平均350人用餐。去年秋天有電視台到校採訪，國際學生談及最喜歡的日本料理時，來自德國的16歲交換學生納佩淳（Atsushi Nappe）表示自己最愛拉麵，但「很遺憾學校餐廳沒有拉麵可吃」。

「博多一風堂」創始人兼董事長、71歲的河原成美聞訊後主動向柳川高詢問在菜單提供拉麵事宜，並與校方簽約。這是一風堂拉麵首度出現在日本的學校餐廳菜單。

本月5日，柳川高的校內餐廳舉辦「一風堂拉麵節」，供應由一風堂工作人員培訓製作的「白丸元味」拉麵，總計約500碗，吸引大批學生排隊買來品嘗。「白丸元味」在市面售價850日圓（新台幣約180元），在柳川高每碗只賣500日元（台幣約106元），而且豬里肌肉比較厚。

據悉一風堂已與柳川高講定，從2月下旬開始把拉麵正式納入學校餐廳菜單。當初受訪表達遺憾的交換學生淳很高興地表示：「真的非常好吃。小時候，我媽媽就經常煮九州口味的袋裝泡麵「うまかっちゃん」（意為「美味」）給我吃。我最喜灣吃拉麵了。」另有學生表示，以後也許有些學生會為了在學校餐廳吃到拉麵而選擇就讀柳川高。

一風堂拉麵在日本境內與海外店面共280家，台灣也有分店。不過，柳川市周邊尚無門市。