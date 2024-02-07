除夕圍爐日即將到來，除了年輕人害怕被親戚、長輩瘋狂疑問，媳婦更苦惱又要面臨婆婆的各種刁難。就有一名人妻出招，讓自己過年免回婆家，詢問大家有沒有做過，不少網友驚呼「怎麼之前都沒想到」，大讚高招。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自己在過年前幾天找個理由，跟老公大吵一架，這樣就可以藉機不用回婆家了。並詢問有沒有人心裡很想，甚至真的這樣做的。

網友看到後相當吃驚，紛紛留言讚高招：「這招強耶，為何我以前都沒想到」、「早知道這招，就可以少被羞辱好幾次了」、「勇者，值得鼓勵。至少不用面對他們」、「等等，所以夫妻間的吵架都不是真的吵架？都是一方有目的為之的？」，但也有人分享用過這招的經驗：「別傻了，這招我用過，豬隊友通常在要回去的前幾天乖的跟孫子一樣，沒法度」、「我是跟菇類吵，每個都吵一遍就免回去了」。

還有不少網友分享自己的看法：「我有想過，但老公對我很好，找不到吵架的理由」、「不只過年，平常周末也要這樣做」、「我是把打工排好排滿，既能賺錢又不用跟討厭的人圍爐」、「年後開春去戶政開市辦離婚也順便」、「其實直接不去就好了，特意吵架還傷夫妻感情」、「真的很不值得，老公愛你，直接講明理由相信對方也能接受，搞這招受傷最深的還是你們夫妻」。原PO也在底下回應，並沒有真的去跟老公吵架，而且每次老公來求情，她還是心軟都會乖乖跟著返鄉。