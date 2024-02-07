台糖豬肉複檢結果出爐，中央、地方均仍然驗出西布特羅，食安風暴愈演愈烈。外界擔憂瘦肉精的源頭控管，甚至是否混入美豬？清華大學化學系榮譽教授凌永健指出，以源頭查場，如果飼養的牧場真的有使用西布特羅，那包括排放的廢水，周邊的汙泥，都有機會檢驗出極微量的殘留劑量。至於美豬疑慮，由於美國豬是在美國飼養，台灣豬則是吃台灣飼料，所以兩種豬隻吃的東西不一樣，身體裡面的脂肪酸也就會不一樣。

根據《TVBS》報導，凌永健認為，除了可以將同批生產的豬肉儘量全數檢驗，還要從源頭查起，如果飼養的牧場真的有使用西布特羅，那包括排放的廢水，周邊的汙泥，都有機會檢驗出極微量的殘留劑量。

至於有沒有可能混到美國豬？也有辦法檢驗，凌永健指出，「美國豬是在美國養的豬（吃美國飼料），台灣豬是吃台灣飼料的豬，所以吃的東西是不一樣的，那牠身體裡面的脂肪酸，就會不一樣！」

專家認為，台糖抽驗出的豬肉樣品，確實檢出了西布特羅瘦肉精，中央、地方都應該將報告、圖譜公布，方便各界學者、專家比對。