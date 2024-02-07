韓國女星Meenoi是近期備受期待的新生代女歌手之一，所屬知名經紀公司AOMG，但日前她深夜開直播突然情緒失控，大爆哭並不斷表示自己「犯了罪」，還強調3月就會知道了，掀起韓網熱議；直到7日Meenoi傳出1月底拍廣告放鳥廠商，AOMG才立刻回應確有此事，但解釋是溝通出問題，請外界勿過度臆測和造謠。

AOMG旗下新人女歌手Meenoi以可愛外型加上直率個性，一出道就獲得不少粉絲喜愛，與公司風格雖然有大反差，意外成為她的另一項特色；怎料，Meenoi在5日深夜於Instagram開直播，過程中情緒看起來相當不穩定，說到自己犯了罪數度當眾落淚，還澄清自己有熬夜但沒有喝酒，不是酒醉亂說話。

Meenoi接著訴說自己犯了錯，儘管有朋友傳訊制止她繼續說，但她馬上強調，「大概到了3月，你們就會知道發生什麼事情了」；事後Meenoi又發了一篇長文，自認已經犯了罪對大家很抱歉，「我會好好負責任活下去」。但直播影片和貼文隨後都遭刪除，目前已看不見了。

而事發2天後，有人爆料Meenoi放鳥廠商，她 1月30日原定要拍攝商品廣告，開拍前2小時臨時取消，放鳥廠商。AOMG對此急忙發聲解釋，工作開天窗原因不在Meenoi，是公司與藝人間雙方意見有出入，才造成拍攝破局；AOMG表示會努力與廣告商和解，賠償廣告商損失，至於Meenoi方面也已溝通過了。

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