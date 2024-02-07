國產「台糖安心豚梅花肉片」被台中市檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，食藥署對剩餘檢體進行複驗後，確認檢出西布特羅0.001ppm，至於西布特羅從何而來也引起關注，胸腔科醫師蘇一峰指出，西布特羅可透過合成，1公克成本不到10元。

蘇一峰在臉書發文表示，針對「西布特羅(Cimbuterol)是天價不可能拿來添加」的論點，其實講的是實驗專用藥品的藥價，而實驗用途的每個藥品都是天價，「西布特羅這種過專利期的藥品，只要工廠實驗室願意合成，一公克的成本根本不到十元」。

蘇一峰舉例說明，常用的化痰藥物Bromhexine一公克健保價格才4.6元，但去買實驗研究專用的Bromhexine，一公克要3千多萬元，「但是你會用這個去賣嗎？」，認為西布特羅是天價的說法是「又再騙不懂的人啦！」

行政院食安辦公室主任許輔7日下午表示，西布特羅只當檢驗分析的標準品使用，「它的售價非常高，1克是100萬台幣以上，比黃金和鑽石還要貴」。衛福部食藥署則於年後召集專家，開會調查可能來源，若有找到可疑處就會繼續調查。