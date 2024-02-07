總統蔡英文今（7）日下午在寓所接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」時表示，台灣與日本共同經歷過許多挑戰，期盼未來雙方有更多交流合作機會，讓臺日關係發展越來越好。

蔡英文致詞時表示，小池知事在台灣非常知名，也是台灣的好朋友，感謝她對台日交流的支持，不論是2019年的「TAIWAN PLUS」活動或是去年的「台灣形象展」，她都親自參加並給予鼓勵。

蔡英文表示，台灣和東京都在消防和教育等各項領域，都有很多交流，很高興小池知事此行率團來訪，並和數位發展部長唐鳳交換意見。蔡英文談到，唐鳳在台灣疫情期間建立的系統讓國人可以快速登記施打疫苗，讓疫苗接種流程快速有序。

她說，台灣與日本共同經歷過許多挑戰，一直是相互扶持的夥伴。而小池知事是我們在日本的好朋友，希望未來雙方有更多交流合作機會。蔡英文提到，再過幾天就是農曆新年，她很高興在過年之前能與小池知事會面，並致上新年祝福，期盼台日關係發展能越來越好。

小池百合子致詞時，首先感謝在日本石川縣能登半島發生地震後，台灣各界人士踴躍捐助善款，協助日本賑災。並表示，東京都相當重視防災相關訓練，也與臺北市消防局有合作演練計畫。小池知事表示，防災是守護人民生命非常重要的課題，相信也是臺日兩國共同的使命，未來應在此領域持續加強合作。

小池知事並感謝唐鳳在疫情嚴峻時的協助，讓她了解數位力量的重要性。她認為，台灣擁有相當優秀的數位人才與技術，希望台日能各自發揮數位的強項，持續強化交流與合作。

訪賓一行由外交部長吳釗燮、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「台灣日本關係協會」秘書長范振國陪同晉見總統，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。