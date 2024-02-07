大陸吉林省長春市有女子去買刮刮樂來玩，沒想到一刮竟中獎了，然而，當她要拿去兌獎時，竟然遭到店員沒收且當場撕毀，氣的她與店員起爭執，並且向所在商場投訴，事情鬧大後，彩券行老闆要道歉並賠償，但女子並不接受；後續相關單位經調查後，已將該彩券行停業，並且也將該店員開除。

綜合陸媒報導，吉林省長春市有女子日前到彩券行玩刮刮樂中獎了，當她拿著中獎彩券要去兌獎時，竟然遭到店員當場沒收並撕毀彩券，而店員理由是「保安區被刮開」不算，氣得她向該彩券行所在的商場投訴，事後，彩券行老闆也向她道歉，並提供兌獎與額外的500人民幣(約新台幣2207元)賠償金。

女子表示，購買彩券後並未碰觸「保全區」，也不願接受店家的道歉，並認為店家當初第一時間未道歉，不承認錯誤，存在欺騙消費者的行為，並質疑「這是錢的事嗎？」。

事件爆發後，經相關單位調查，目前已經約談該彩券行的業者，並且「停業整頓」，並要在銷售地點張貼道歉信，且涉事的銷售店員也已被店家開除。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這也太霸道了吧」、「這是什麼操作」、「彩券中獎了不給兌換？」、「玩不起就別賣」、「好想知道她中多少了啊？多到付不起了？」，另外也有網友認為「事出反常必有貓膩」、「有可能是假彩券」、「沒那麼簡單的感覺」。

據了解，刮刮樂上的「保安區」是用來查驗彩券的真偽與中獎資訊，因此，刮刮樂上通常印有「保安區刮開無效」字樣。