在美國聯準會（Fed）主席鮑爾明言3月不會降息後，投資人正把注意力轉回最新公布的企業財報，美股財報季目前已經過了一半。叫車平台巨頭Uber周三（7日）公布第4季業績，營收與獲利都優於市場預期。企業財報利多激勵美股持續上攻，3大指數周三早盤走強，標普500指數逼近5000點大關。

截至台北時間7日晚間11點20分，道瓊工業指數上漲151.26點（或0.39%），暫報38672.62點；那斯達克指數上漲109.85點（或0.70%），暫報15718.85點；標普500指數上漲32.87點（或0.66%），暫報4987.10點；費城半導體指數上漲46.32點（或1.07%），暫報4384.59點。

5大科技巨頭同步走揚，蘋果小漲0.49%，谷歌母公司Alphabet漲0.73%，亞馬遜漲0.63%，微軟漲幅逾1%，臉書母公司Meta大漲逾3%。半導體類股普遍走強，輝達漲1.41%，超微漲幅逾2%，台積電ADR大漲3.19%，聯電ADR漲1.04%。

對Fed降息的預期，加上近來強勁的財報季，都是近期美股強力上攻的動力來源。不過巴克萊歐洲股票策略主管Emmanuel Cau警告，強勁的經濟成長，意味著抗擊通膨的最後一里路對Fed來說很棘手，而由於預期降息的時機與步伐有待商榷，也造成了股市的波動。