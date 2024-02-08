過年期間大魚大肉吃遍山珍海味，擔心年後上工身體還在狀況外？其實只需透過簡單的飲食調整，就有機會在大吃大喝的同時做好飲食控管，不僅能夠攝取身體所需的優質蛋白質，年後也能維持輕鬆無負擔。

統一陽光高纖豆漿有13.6克蛋白質的高纖豆漿，以及8g膳食纖維，不僅讓身體攝取足夠的優質蛋白質，更幫助腸道蠕動。（圖/中時新聞 攝）

專業家醫科醫師蕭捷健在臉書發文表示，年節將至，許多人都擔心過年與親友相聚，難免不忌口。他不吝嗇與大家分享自己迎接過年，對抗高碳生活的秘密武器「統一陽光高纖豆漿」。他指出，大快朵頤前先來一瓶高纖豆漿，有13.6g蛋白質相當於近2顆雞蛋，以及8g膳食纖維，相當於2個拳頭的蔬菜份量，不僅讓身體攝取足夠的優質蛋白質，更幫助維持消化道機能。蕭捷健建議，若擔心過年飲食太失控，可以採取一天高碳、一天低碳的飲食搭配，取得身體平衡，減少過度攝取的機會。

專業營養師及醫師推薦這款，統一陽光高纖豆漿有優質的蛋白質及膳食纖維。（圖/中時新聞 攝）

此外，營養師趙函穎也分享年節飲食小秘訣，她表示，自己餐前都會先飲用有豐富植物性蛋白質和膳食纖維的「統一陽光高纖豆漿」。植物性蛋白質有助於修補身體的組織以及幫助肌肉維持，餐前飲用高纖豆漿，亦可以增加飽足感、減少後續食物的攝取，且優質蛋白質及豐富的膳食纖維，皆可幫助減輕年後身體負擔！尤其新年圍爐吃火鍋時，可將高纖豆漿作為湯底，透過膳食纖維平衡肉類的攝取。

年節聰明輕鬆吃，年後依然有型少負擔，快與過年神器「統一陽光高纖豆漿」，一起期待新年的到來吧! （圖/中時新聞 攝）

至於許多人對於市面上兩款統一陽光高纖豆漿不知如何選擇，對此趙函穎解答，若是喜歡喝手搖飲、吃甜點，建議選粉色低糖高纖豆漿，一樣有甜甜口感，但相較甜食飲品來說是健康的選擇；如果是可以接受無糖口感的朋友，則推薦優先選綠色的無加糖高纖豆漿，大家可以依平時個人飲食習慣做挑選。

掌握正確的進食訣竅，再也不擔心過年熱量來勢洶洶，也不必害怕身體跟不上復工的腳步。年節聰明輕鬆吃，年後依然有型無負擔，快與過年神器「統一陽光高纖豆漿」，一起期待新年的到來吧!