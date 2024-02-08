今天小年夜是春節連假第1天，交通部公路局預估北部南下車潮在今天到明天除夕（9日）上午陸續湧現，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下路段會有較多車流。另外初二到初五（11到14日）國1、國3及國5北向部分路段將實施高乘載管制，提醒用路人留意。

公路局預估春節期間有4波車潮，第1波就在今天至明天除夕上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下路段會有較多車流。

今國道收費採單一費率，0至5時暫停收費；國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局建議國5頭城往坪林地區，改走台9；國1、國3新竹往返台南改走台61；國6南投往返台中地區改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

第2波車潮在大年初一（10日）拜拜、走春，全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多；第3波則在初二回娘家及初三走春，長程車潮出現於各郊區省道；收假車潮預估在初四下午到初五湧現。

春節連假國道實施高乘載管制時段及路段為初三、初四下午1點至6點，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口；初二至初五下午1點至6點，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口。

國道1號湖口至新竹路段易擁塞，公路局北區養護工程分局配合規畫台31及台1為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；北部民眾由宜蘭北返時常選擇台2為國5替代路線，歷次連假的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議民眾善加利用台9北宜公路。

春節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（高公局提供）

公路局呼籲民眾返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車盡量行駛替代路線避開壅塞路段與尖峰時段。民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網。