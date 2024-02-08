日本童星出身的谷花音，自5歲出道後就因外貌神似女星「佐佐木希」受到關注，之後在人氣日劇《媽媽們的戰爭》、《全開女孩》等劇中表現出色，深獲日本觀眾喜愛，甚至9歲那年就成為廣告代言數第一的日本童星；不過隨著年紀增長，她的外貌也有了些改變，圓潤臉蛋甚至被網友認為「走鐘」。

谷花音4歲那年就因出眾美貌被經紀公司相中，隔年順利出道成為童星，之後憑藉號稱在5秒內就能落淚的精湛演技，擄獲不少劇迷的心，之後不僅接下許多代言，更與另一名童星鈴木福主持富士電視台招牌兒童節目「Beポンキッキーズ」，可見她當年的人氣。

谷花音5歲出道就因外貌神似女星「佐佐木希」受到關注。（圖／微博）

然而，近年來將重心放在學業上19歲的她，雖然有接演部分戲劇，但被發現雖那雙圓滾滾的大眼沒有變，但身材似乎逐漸變得豐腴，也沒了小時候那股靈氣，更有人直言認不出來。

不過，也有許多網友表示，只要谷花音瘦身成功，以她的演技實力在演藝圈應該仍十分受歡迎「漂亮又會演的童星，現在可惜了，趕快瘦下來」、「還是很可愛啊，比普通人還優了，加油加油」、「肉肉的沒什麼不好、「長大後看起來更成熟也是應該的」。