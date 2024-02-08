新北市新莊區蟬聯4屆的立委吳秉叡，年前特地介紹新莊在地知名伴手禮，讓大家年節拜訪都有禮好送避免失禮。

2024年立委選戰，吳秉叡10萬多票獲得新北市第四選區的立委選舉，在新莊服務也很多年了，也可以說是在地老新莊人了，吳立委特地在年前，接紹新莊在地的伴手禮給大家知道，除了新莊街老店的「老順香」，還有近幾年新起「萌培司」、吳立委也在接受採訪時，當場試吃保證推薦不會錯。

老牌立委吳秉叡介紹過年伴手禮給大家。（黃仲瑜攝）

第一間新莊廟街「老順香餅店」

老順香餅店於1870年創立，面對不斷變遷的時代和產業環境的轉變，新莊廟街仍保有古老的味道和製作技藝，在這條街上，老順香餅店已經存在超過百年，而他隱身於古老的騎樓之間，延續著代代相傳的手藝和記憶。

這款鳳梨酥之所以呈現金牌形狀，據說在古代時期為了讓一些經濟比較困頓的人家，在沒有足夠金錢買金牌的情況下，仍能以這款金牌形狀的鳳梨酥來祭祀，取得謝神的效果，因而產生了這段歷史背景。有一句俗語說過『有錢打金牌，沒錢買旺來』，即道出了這款鳳梨酥的特殊由來。

金牌鳳梨酥的聲名遠播，甚至在海外也引起極大關注，曾有來自韓國的美食家白鍾元老師，特地率領《街頭美食鬥士》節目的團隊，親自到訪這家店購買這款鳳梨酥，這款特別的金牌鳳梨酥以其薄片狀式樣在台灣屬相當罕見，製作過程更是傳統木模手工押製而成。

第二間「萌焙司」

他有三款特色商品，首先是長條狀的千讃，形狀類似金條，象徵著財源廣進；其次是心型千讃，體積小巧可愛，一口咬下去就像是品嚐戀愛時期的美好心情，充滿著意猶未盡的風味；最後是蝴蝶曲奇，他追求更為脆實的口感，就像蝴蝶翩翩起舞般，讓人賞心悅目。

在台灣的傳統糕餅市場中，千層酥是相當熟悉的點心，但對許多人來說，千層酥常常給人甜膩的印象，並不是令人深刻的美味。因此，店主希望重新定義千層酥，不僅將其視為象徵愛情的美味，更希望讓人們品嚐到層層酥脆之美，彷彿是一首優雅甜美的樂曲，讓舌尖與味蕾感受到愉悅。此外，考慮到「酥」字與台灣人對於「輸」的聯想，老闆決定以全新的名稱「千讃」來重新包裝這款產品，再加上千層的閩南語諧音似千讚，店家也期望這法式點心可以得到客人千萬個讚，彰顯其獨特性。這個名稱不僅蘊含了千層酥層次感的諧音，更代表了店主對消費者的真誠希望，期待消費者對這美味的點心給予真摯的讚美與喜愛。

吳立委表示金牌鳳梨酥不僅外觀美味，更以其獨特的口感和清香的味道，展現了製作的精湛工藝和對原料的用心挑選；而法式千層酥的包裝設計採用了迷人的Tiffany色調，無論是男性還是女性都會被深深吸引，且作為禮物贈送或是用作客人來訪時的小點心，都非常合適。歡迎大家以金牌鳳梨酥和法式千層酥作為送禮的選擇，這兩種美食皆有其獨特的魅力和口感，能夠帶給受贈者滿滿的喜悅和驚喜。