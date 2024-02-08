許多人都希望能晉升有錢人的行列，然而是否能成為有錢人，其實也和一個人的個性息息相關。日本媒體「日刊SPA！」用前銀行業員工的角度，分析坐擁10億日幣以上（折合約2.2億元台幣）身價有錢人的3大特徵。

一、看起來不富有

許多有錢人不會穿昂貴的服飾品牌，相比金錢，他們更重視人脈跟人際關係，前知名銀行業員工說，富人並不是喜歡廉價衣服，而是認為平凡的打扮能建立與他人的連結，像是某企業主經常穿「XX協會」的連帽衫，或是「XX組織」製造的錢包，這些商品其實是公司的贊助對象。

二、不盲目追求流行

有錢人不盲目追求流行，他們不會在購買奢侈商品或名牌豪車後，放上社交媒體發文炫耀，多數的富豪喜歡走樸素風，而且偏愛具有年代意義的老車，他們擁有一套自己獨有的人生哲學，也不輕易受他人意見影響。

三、不會捲入糾紛

有錢人選擇以金錢來解決衝突，因此他們極少與銀行交惡，這樣萬一出狀況，才可以迅速將資產移轉到別間銀行。如果他們不喜歡某間銀行的服務，也會直接將數十億的資產轉移至另家銀行，畢竟銀行都歡迎有錢人。