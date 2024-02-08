香港女星佘詩曼憑藉劇集《新聞女王》再次爆紅，還拿下三料視后，前陣子被發現以3000萬港幣（約1.2億新台幣）的價格買下312坪的高級公寓，名下最少持有5間房產，合計市值超過1億港幣。不過名星買房並非罕事，娛樂圈中不少明星靠著買房累積財富。

武打明星趙文卓住家位置位於北京東山墅，該社區有北京市第一豪宅之稱，歌手那英都在該社區置產，每戶都有獨立花園，目前在房市最低價都要5500萬元人民幣（約2.4億新台幣），而趙文卓的花園內除了有假山還有水池，除此之外他在北京還有5棟別墅和10個物業，財力十分雄厚。

小品演員宋丹丹過去是央視春晚的常見演員，她老公趙玉吉是北京博約投資管理有限公司董事長，公司主要經營房地產項目，她家位於「釣魚台七號院」，旁邊就是神祕的釣魚台國賓館，房產價格估計上億元，內部隨處可見油畫和藝術品，據悉該處房產是趙玉吉公司投資開發的項目。

韓國演員秋瓷炫2017年嫁給大陸男星于曉光，夫妻倆在北京的豪宅位於東三環，有「京都龍眼寶地」之稱，傳明星宋茜、范冰冰、楊洋、劉昊然都住在這個社區，秋瓷炫買的是頂層，估計就要9700萬元人民幣（約4.2億新台幣），設計相對現代，宛如空中花園。

《還珠格格》中的晴格格王艷，老公是房地產商人王志才，夫妻倆的豪宅位於故宮旁，是知名建案「王府世紀」，房子也是老公公司投資的，除了擁有空中花園和噴泉還有私人游泳池和健身房，加上地理位置開窗就能看見紫禁城，金額高達68億新台幣，不過前年網傳王艷老公欠下高額賭債，這棟世紀豪宅也被公開拍，恐怕將要易主。

大陸女主持人李湘父親是法院副院長，母親是商人，李湘位於北京的敖宅有超大花園和魚池、假山，泳池還有一大一小，網傳早年她熱衷投資房地產，在北京三環周邊有70多套房子。喜劇演員沈騰住在北京二環，一套公寓要9千萬人民幣（約3.9億新台幣），全景玻璃的裝潢可以俯瞰北京。導演兼演員張國立位於北京的豪宅是三層的法式別墅，價值要1.5億元人民幣（約6.6億新台幣），據說社區還養著羊駝和孔雀。

演員王寶強同樣在北京買房，美國也有一套千萬豪宅，不過離婚後王寶強已將美國豪宅出售。香港女星張柏芝在北京、上海都買了房子，她為了孩子讀書還在溫哥華買了一套別墅。歌手王菲在北京入手豪宅，價格破億元人民幣，在北京還有3套房子，香港和大理也有不少。

跳水女王郭晶晶2012年嫁給商人、政治人物霍啟剛，傳聞霍家送了3棟北京豪宅作為聘禮，市值3億到4億人民幣，但她和丈夫大部分都在香港生活，因此北京豪宅長年空置。男星張若昀豪宅位於北京，是仿四合院的建築，價值高達9千多萬人民幣（約3.9億新台幣）。