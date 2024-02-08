去年新冠疫情趨緩許多，相較傳統的娃娃機店，出現大型連鎖娃娃機店，主打「零食台」，如夾取餅乾、飲料、冰品(使用代夾物)...等商品，吸引不少爸媽帶孩子，或是爺爺奶奶帶孫子孫女前來消費，擴大了消費年齡層，然而，在這一波大型連鎖娃娃機店的熱潮席捲中，傳統娃娃機店還有生存的空間嗎？

一名剛踏入傳統娃娃機店，經營機台不到半年的H先生(化名)受訪提到，本身因為去年到大型連鎖娃娃機店時，愛上了玩夾娃娃機這件事，然而，他因夾取零食與飲料等商品，已經無法滿足，便開始和朋友轉往傳統娃娃機店面(俗稱野台)，挑戰自己的技術，夾取有關動漫公仔商品、3C商品...等。

為什麼會想從大型連鎖娃娃機台，轉往挑戰難度高一點的「野台」，H先生笑稱，家裡堆滿不少夾到的零食商品，但因為都有「有效期限」，於是，想換換口味，夾取比較使用期限較長，或是可以擺放的商品，但最主要是想要挑戰、精練自己的夾娃娃技術。

從「夾客」(夾娃娃機的客人)變成「台主」的轉機，H先生也表示，當初在玩娃娃機台時，也不曾想過自己會成為台主，但可能因為太愛夾，也認識了不少當娃娃機台的台主，因此，評估考量之後，便一腳踏入當起台主，他也開玩笑表示，當了台主可以玩自己的機台「玩免費的」；他也說經營娃娃機台有賺有賠要看長期，至於是「賺翻」還是「慘賠」，他認為用心經營，會得到理應的回報；下篇揭密H先生最怕當台主遇「這件事」。