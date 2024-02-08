酋長隊近端鋒凱爾西。（美聯社資料照）

酋長隊因為泰勒絲而獲取更多關注。（美聯社資料照）

美國NFL年度盛事，第58屆超級盃將於2日12日上午開打（農曆大年初三），舊金山49人大戰衛冕軍堪薩斯酋長。不過賽前傳來一些小小的場外干擾，酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）的老爸第3度酒駕被捕，依照德州法令，他面臨2至10年牢獄之災，可能沒辦法前往賽場聲援兒子。

酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）的流行天后女友泰勒絲（Taylor Swift）最近在第66屆葛萊美獎極為風光，她以《午夜》（Midnights）獲選「年度專輯」及「最佳流行演唱專輯」，但是男友凱爾西因為在備戰超級盃而未能出席，同時她在頒獎典禮上也未提到凱爾西，讓粉絲有點訝異。

凱爾西稱讚泰勒絲在樂壇的成就：「她真是不可思議，獨自譜寫了歷史，我向她承諾，我也會帶回一點東西。」凱爾西告訴美媒說，他現在最想要得到的東西就是超級盃的冠軍戒，他對冠軍的渴望勝過一切。

其實泰勒絲沒有提到凱爾西也有合理解釋，兩人交往的時間沒有很長，泰勒絲的得獎專輯是在交往之前就開始做了，此外她的感言也沒有特別提起誰的名字。

至於馬霍莫斯的老爸是DUI累犯（在藥物、酒精影響下駕駛），以前被監禁過40天，這一次他沒有造成任何傷亡，但依據法令還是可能要坐牢。

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