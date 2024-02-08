為了保護當地車廠，南韓政府削減使用大陸製電池的電動車補助，加上安全疑慮、價格及充電基礎設施不足等不利因素，使得特斯拉1月在南韓僅售出一輛新車，創下2022年7月以來的新低。

綜合外媒報導，去年12月特斯拉在南韓掛牌1022輛汽車，但1月南韓政府大幅縮減使用大陸製電池的電動車補助金，且政府也未宣布新的補助措施，加上消費族群拓展不易、缺乏基礎設施及安全疑慮，市場觀望氣氛濃厚。

去年7月，南韓特斯拉將大陸製的Model Y售價調降至5699萬韓元，以符合政府5700萬韓元全額補貼的門檻，未料，此門檻在今年又被降至5500萬韓元，造成Model Y只剩下一半的補貼。

事實上，特斯拉並不是唯一一家受到影響的車廠，研究機構Carisyou數據指出，1月南韓電動車的掛牌數量較12月下降80%，消費者仍在等待政府宣布新的補助政策。

南韓政府針對大陸製LFP磷酸鐵鋰電池而來，跟南韓電池製造商生產的NCM三元系鋰電池相比成本較低，但能量密度也比較低，除了特斯拉使用LFP電池之外，南韓市場中起亞Ray EV、雙龍汽車Torres EV及Volvo EX30也都使用LFP電池。