75歲英國國王查爾斯（King Charles III）在治療攝護腺肥大時檢查出罹患癌症，儘管王室未公開查爾斯罹患何種癌症，不過英國病毒學家指出，男性應該要注意的8大癌症警訊包含血尿、血便、排便習慣改變、肚子痛及消化不良、不明原因掉體重、背痛、出現異常腫塊、不斷咳嗽，其中許多男性並不知道背痛也是警訊。

英國《太陽報》（The Sun）報導，華威大學（University of Warwick）病毒學家楊恩（Lawrence Young）表示，每年全英國有超過1／3癌症患者發生在75歲以上長者身上。另據英國癌症研究協會（Cancer Research UK），查爾斯這個年紀的男性罹患的5大常見癌症分別為膀胱癌、大腸癌、肺癌、黑色素細胞癌 （melanoma），以及攝護腺癌。

若能及早察覺症狀，就能及早接受治療，楊恩羅列出男性癌症的8項早期預警症狀，《太陽報》指出，任何男性都不該忽視。

★症狀1：血尿

報導指出，血尿是膀胱癌的典型症狀。根據衛福部111年國人死因統計，膀胱癌在75至84歲長者中的主要癌症順位中佔第10名，若是85歲以上長者，則來到第7名。

另外，英國每年有超過2萬人罹患膀胱癌，由於症狀可能和其他疾病混淆，大約1／4患者發現時已經晚期。

★症狀2：血便

糞便裡有血、或是排便時出血，可能是結腸癌或直腸癌的早期警訊。

結腸癌、直腸癌是111年國人十大癌症死因第3名，當年一共有超過6800人因此離世。

★症狀3：排便習慣改變

腸道若只是偶爾有問題，或許不必過度擔憂，但若頻繁腹瀉或便秘，可能代表罹患大腸癌或直腸癌。

★症狀4：肚子痛及消化不良

肚子痛並不罕見，不過若是疼痛點位在上腹部，並且伴隨消化不良等症狀，就要注意是否罹患胃癌。

胃癌佔國人111年十大癌症死因第8位，是75至84歲長者主要癌症第7位、85歲以上長者的第5位。

報導指出，男性罹患胃癌的風險是女性的2倍，而且好發於長者身上。

★症狀5：不明原因掉體重

不明原因突然掉體重可能代表身體有嚴重的健康問題，而且幾乎任何形式的癌症可能都有掉體重的症狀。

★症狀6：背痛

攝護腺癌的警訊包含背痛。

報導指出，許多男性不知道背痛可能是癌症症狀，尤其包括背痛在內的部分癌症症狀，可能要到癌細胞擴散到脊椎等其他部位時才會顯現。

例如攝護腺癌特別容易轉移到骨頭，可能導致髖骨、下背疼痛。

攝護腺癌佔111年國人十大死因第5位，在75至84歲長者之間的主要癌症順位佔第4位，更是85歲以上長者主要癌症第1名。

★症狀7：出現異常腫塊

男性應該注意睪丸是否出現異常硬塊，可能是睪丸癌的警訊。

★症狀8：不斷咳嗽

除了感染呼吸道病毒外，不斷咳嗽也可能是罹患肺癌的徵兆。

肺癌是國人十大死因第1名，111年共有超過1萬人死於氣管、支氣管及肺癌。