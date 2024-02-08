以3位傳奇球星名字合體而成的新人選手，迅速成為大聯盟球迷討論的熱門話題，來自墨西哥的19歲內野手卡諾（Ichiro Cano Hernandez），已和國聯中區球隊紅人簽下合約。

卡諾的國手資歷顯赫，多次代表墨西哥出征國際賽，還曾來台獻技參加U12世界盃賽事，過去兩個賽季，卡諾都在墨西哥聯賽效力，但出賽機會不多，總共只獲得22個打數，繳出1成82打擊率、1分打點，吞下多達11次三振，即使如此還是受到紅人賞識，在19歲生日前夕收到大禮。

有球迷開玩笑說，水手當初應該全力網羅卡諾，畢竟把他的名字拆分，集結水手歷代知名戰將。現任水手特助兼教練的鈴木一朗，成就不必多說，羅賓生卡諾（Robinson Cano）在洋基成名，後來以10年大約加盟水手，「國王」賀南德茲（Felix Hernandez）更是扛起多年水手王牌名號。

卡諾和賀南德茲都是拉丁語系常見的名字，根據過去報導，卡諾父母過去到日本遊玩時，結交當地棒球迷，索性就以日本最知名的大聯盟球星來替兒子命名。卡諾是名左右開弓的打者，主守游擊、三壘位置。